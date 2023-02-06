ФОТО ⟩ Пригрела на груди змею: Дженнифер Лопес появилась на «Грэмми» в необычном наряде

Сегодня ночью в Калифорнии состоялось главное музыкальное событие года. Голливудские звезды собрались в комплексе Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе на 65-ю ежегодную церемонию вручения премии «Грэмми». Дженнифер Лопес пропустила традиционное дефиле на красной ковровой дорожке под прицелами десятков камер. Зато она эффектно появилась на сцене, чтобы вручить награду Гарри Стайлсу за лучший поп-вокальный альбом.

Для особенного события Джей Ло выбрала роскошное платье макси от Gucci с глубоким декольте, экстремальным вырезом на бедре и романтическими воланами на юбке. Темно-синий наряд с корсетным боди и прозрачным низом был декорирован нитями-бахромой со сверкающими стразами.

Фото: Chris Pizzello

Образ Лопес дополнили серебристые босоножки с прозрачным верхом на высокой платформе и каблуке, а также лаконичный клатч из черной кожи. Артистке сделали яркий вечерний макияж, волосы голливудской супердивы уложили в эффектные вьющиеся локоны и оставили свободно струиться по плечам.