Певица Геттер Яани и Отт-Сандер Пальм, которые познакомились много лет назад на телешоу «Танцы со звездами», объявили о своей помолвке в социальных сетях.
КАК ЭТО МИЛО! ⟩ Певица Геттер Яани получила предложение руки и сердца в свой день рождения
Певица Геттер Яани получила предложение руки и сердца в свой день рождения
Отт-Сандер встал на одно колено и вручил кольцо возлюбленной на праздновании ее дня рождения. Об этом радостном событии певица написала в социальных сетях и поделилась снимками. Геттер Яани выбрала лаконичное «YES!» в подписи к эмоциональным снимкам.
«Иди по жизни танцуя», – сказал он мне десять лет назад, когда мы впервые встретились в танцевальном зале – подписала Геттер милый снимок, опубликованный в Instagram в 2021 году, когда пара отмечала десятую годовщину своей встречи.
Весной 2019 года у Геттер Яани и Отт-Сандер Пальма родилась дочь, которую звездные родители назвали Эмили.
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