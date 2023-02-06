БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ⟩ Три знака Зодиака, которых ждут неприятности в понедельник, 6 февраля

Близнецы

Вы можете оказаться в раздумьях по поводу предполагаемого путешествия, семейной или деловой поездки. Одна из причин, по которой вы сомневаетесь, - это связанные с этим расходы. Тем не менее, если это то, что вы действительно хотите сделать, все равно действуйте.

Девы

Вам покажется, что нет никакого оправдания тому, что люди, занимающие руководящие должности, возились по мелочам, вместо того чтобы перейти прямо к делу. Вопрос, который вызывает разногласия на рабочем месте, требует немедленного решения. Высказывайте смело свои претензии и опасения, ведь они вполне обоснованы.

Раки