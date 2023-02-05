Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в Instagram анонсировал запланированное на 24 февраля – годовщину полномасштабного вторжения РФ В Украину – благотворительное мероприятие в поддержку Украины, пишет gordonua.com.
ЦЕНА БИЛЕТА 10 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ⟩ Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого: Чичваркин устраивает в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины
Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого: Чичваркин устраивает в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины
Благотворительный ужин состоится на даче Чичваркина в Виндзоре. Стоимость билета составляет £10 тысяч, отмечается в публикации.
Вырученные деньги будут переданы благотворительному фонду «Відчуй», основанному украинским волонтером Татой Кеплер. Фонд помогает военным медикам, отправляя на фронт лекарства и амуницию.
Также часть средств будет передана благотворительной платформе Save the Spot, которая собирает деньги на восстановление культурных достопримечательностей, разрушенных российскими оккупантами.
«Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого (традиции, скрепы)», – отметил Чичваркин.
Он отметил, что ранее подобное мероприятие в поддержку Украины провела российский блогер Ника Белоцерковская в своем доме во Франции.