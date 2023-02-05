40-летняя машинистка экскаватора уверяет, что именно она лишила принца Гарри девственности: «Это заняло пять минут»

В начале января 2023 года принц Гарри выпустил свою долгожданную книгу, которая получила провокационное название «Запасной». Автобиография окончательно рассорила членов королевской семьи, но это не все последствия книги. Пожалуй, куда примечательнее оказался тот факт, что герцог Сассекский раскрыл интимные детали своей личной жизни. Он рассказал на весь мир, как лишился невинности.

Мужчиной его сделала девушка постарше, которая любила лошадей. И этот факт буквально взорвал британское общество, за таинственной незнакомкой началась настоящая охота. Ею оказалась бывшая модель Сюзанна Харви. Собственно, она особо и не таилась и еще в 2002 году рассказала о том, что стала первой женщиной наследника британской короны.

Сей факт мы прочитали и забыли, но эта тема вновь напомнила о себе - и уже из уст другой женщины. Ее зовут Саша Уолпол, ей 40 лет. Женщина настаивает, что именно она была у принца первой. Саше дала интервью DailyMail, в котором призналась, что «чуть с дивана не упала», когда прочитала откровения бывшего приятеля. Теперь и она готова говорить откровенно, ее рассказ о событиях того времени получился более эмоциональным.

Гарри потерял девственность в июле 2001 года. В своем бестселлере он написал, что партнершей была «взрослая дама», которая относилась к нему «как к молодому жеребцу». «Взрослая дама» была всего на три года старше самого принца: ему было 16, а ей 19. По словам Саши, именно Гарри сделал первый шаг, что привело к их «спонтанному и искрометному» сексу. А произошел он за углом паба. В тот день Саша отмечала свой день рождения, и Гарри был в числе гостей. Будучи студентом, он активно общался с местной молодежью и всегда находился в окружении девчонок. Кадры тех лет доказывают, принц был любимцем прекрасной половины человечества и купался во внимании, но его выбор пал на девушку постарше.

Придя на день рождения, принц принес имениннице мягкую игрушку и открытку. Они выпили в баре и очень быстро потеряли контроль. Тогда молодой принц предложил: «Может, пойдем покурим?» Они тайком, чтобы не видели телохранители, пробрались за угол заведения, там все и случилось.

«Он начал целовать меня, - говорит Саша DailyMail. - Это было страстно, активно. Мы оба знали про продолжение и довольно быстро перешли от поцелуев к тому самому. Все произошло мгновенно, пылко. Для меня он не был ''принцем Гарри'', это был Гарри, мой друг, и ситуация немного вышла из-под контроля. Мы не собирались этого делать, и я не знала, что он девственник. Казалось, он знал, что делал. Это было быстро, дико, захватывающе».

Сегодня Саша воспитывает двоих детей и зарабатывает на жизнь вождением экскаватора. Казалось бы, та связь с принцем могла дать ей хороший старт в жизни, но нет. Она не думала использовать это в корыстных целях и относилась к произошедшему, как к юношескому увлечению. «Нас не было в пабе минут 15, при этом сам секс занял пять минут», - добавляет Саша. К тому моменту охрана уже поняла, что принц улизнул, и прочесывала окрестности.