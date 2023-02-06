Гороскоп на 6 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Рак сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Раку избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Практически в любых делах Львом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Льва будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Льва во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!