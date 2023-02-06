Звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать.
Гороскоп на 6 февраля 2023 года для всех знаков Зодиака
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Скромность — это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих.
Овен
Телец
Телец рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Тельца попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Тельцу держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.
Близнецы
Близнецов способен закружить водоворот общения и эмоций. Они будут в приподнятом настроении и способны на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это вполне характерно для Близнецов. Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что как бы им ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.
Рак
Лев
Практически в любых делах Львом будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Льва будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Льва во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!
Дева
События дня вполне способны поставить Деву в тупик, поставить перед ней замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день — день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Дева ни хотела проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Девы просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция — она будет у Девы на высоте, делая ее невероятно проницательной. И привлекательной.
Весы
Скорпион
У Скорпиона могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Скорпиона может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Скорпион все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.
Стрелец
Звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Стрельца. Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Стрельцу стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Стрельцу повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Стрелец собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня ему для этого не найти.
Козерог
Переполнить чашу терпения Козерога будет не сложно - она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Козерог и внимания бы не обратил, способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Козерога не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Козерога безмятежностью.
Водолей
Окружающим трудно ожидать от Водолея логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Водолей будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Водолею стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.
Рыбы
Рыбы могут придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: их бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Рыбы будут не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание они могут уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Рыбы удержат свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для них интересным, насыщенным и ярким, сообщает 1001goroskop.ru.