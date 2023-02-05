Три дня, когда мир содрогнется: мужчина из будущего назвал самые важные даты в 2023 году

В путешествия по разным эпохам можно верить, а можно над ними септически посмеиваться. Но как бы то ни было, рассказы тех, кто, как они сами утверждают, побывал в будущем, нередко сбываются.

А еще они дают нам надежду. Ведь, несмотря на все пугающие моменты, самое главное, что это самое будущее у человечества все же есть. Правда, прийти к нему будет нелегко.

Предсказатель по имени Beyond Time Traveler утверждает, что побывал в разных годах 21 века, в том числе и таких далеких, до которых мы вряд ли доживем. И рассказал, что жизнь на Земле хоть и продолжится, но все же довольно сильно поменяется. А корни этих перемен берут свое начало от нынешних лет.

Путешественник во времени назвал три даты 2023 года, которые будут значимы не только для всех живущих на Земле сейчас, но и для их далеких потомков.

Первая важная дата - 18 марта. Это день, когда мир задрожит. На Аляске произойдет очень сильное землетрясение. После него есть вероятность возникновения цунами. «Самый сильный шторм, который когда-либо видел мир, обрушится на Калифорнию. Аналогичным образом пострадает еще один американский штат», - пишет в своих прогнозах Beyond Time Traveler.

Второй день - 25 июня. Он войдет в историю, потмоу что на планете будет обнаружено новое существо. Размером оно будет «больше синего кита» - около 300 метров в длину. Найдено это существо будет в Тихом океане. Но будет ли представлять опасность для человека, мужчина из будущего не рассказал.