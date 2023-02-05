Три дня, когда мир содрогнется: мужчина из будущего назвал самые важные даты в 2023 году
В путешествия по разным эпохам можно верить, а можно над ними септически посмеиваться. Но как бы то ни было, рассказы тех, кто, как они сами утверждают, побывал в будущем, нередко сбываются.
А еще они дают нам надежду. Ведь, несмотря на все пугающие моменты, самое главное, что это самое будущее у человечества все же есть. Правда, прийти к нему будет нелегко.
Предсказатель по имени Beyond Time Traveler утверждает, что побывал в разных годах 21 века, в том числе и таких далеких, до которых мы вряд ли доживем. И рассказал, что жизнь на Земле хоть и продолжится, но все же довольно сильно поменяется. А корни этих перемен берут свое начало от нынешних лет.
Путешественник во времени назвал три даты 2023 года, которые будут значимы не только для всех живущих на Земле сейчас, но и для их далеких потомков.
Первая важная дата - 18 марта. Это день, когда мир задрожит. На Аляске произойдет очень сильное землетрясение. После него есть вероятность возникновения цунами. «Самый сильный шторм, который когда-либо видел мир, обрушится на Калифорнию. Аналогичным образом пострадает еще один американский штат», - пишет в своих прогнозах Beyond Time Traveler.
Второй день - 25 июня. Он войдет в историю, потмоу что на планете будет обнаружено новое существо. Размером оно будет «больше синего кита» - около 300 метров в длину. Найдено это существо будет в Тихом океане. Но будет ли представлять опасность для человека, мужчина из будущего не рассказал.
Есть и третья дата, которой следует опасаться. Это 31 октября. Люди в этот день обнаружат внеземную жизнь. «Они появятся на земле впервые. Это будут существа, которых мы еще не видели, но они намного умнее людей. Как только они будут обнаружены, на Земле начнется великая война на многих уровнях», - утверждает путешественник во времени