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О каких опасных болезнях могут сигналить изменения в запахе тела

Limon.ee
О каких опасных болезнях могут сигналить изменения в запахе тела
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Запах тела. Иллюстративное фото
Запах тела. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Когда запах пота меняется, это говорит об одном — вам пора к врачу. Разбираемся, что значит, когда пот пахнет кислым, сладким, тестом, уксусом и даже аммиаком, пишет doctorpiter.ru.

Все мы пахнем по-разному: у кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах и в этом случае без антиперсперанта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день. Однако когда запах пота меняется, это очень тревожный сигнал, пишет издание Express. Чаще всего такие метаморфозы указывают о наличии различных заболеваний.

Кислый запах

Первая и вполне безобидная причина - вы стали больше потеть из-за каких-то внешних факторов. Это может быть долгое пребывание на солнце или слишком интенсивная тренировка. В таком случае пот смешивается с бактериями, которые живут на коже, из-за чего и появляется кислый запах.

Также кислых запах может говорить о гипергидрозе - одном из симптомов гипертиреоза (тиреотоксикоза), при котором вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. В таком случае нужно обращаться к эндокринологу. Обычно у пациентов в этом случае происходит внезапный набор веса и сильно меняется настроение в течение дня.

Еще одна причина - слишком частое употребление острых продуктов. Например, восточных специй, перца, чеснока.

Появился запах мочи

Пот начинает пахнуть мочой из-за аммиака - именно этот элемент придает выделениям такой специфический запах. Такие изменения могут сигнализировать о заболевании печени или почек. Так, если эти органы не функционируют должным образом, то из них начинают выделяться токсины, что отражается на запахе человека. Выяснить, в каком состоянии находится печень поможет гепатолог, почки - нефролог.

Когда пот пахнет тестом

Специфический запах тесту придают дрожжи, тоже самое можно сказать и про изменившийся запах пота. Чаще всего «запах теста для хлеба» появляется, когда вы заразились ЗППП (заболеваниями, передающимися половым путем). В таком случае лучше обратиться к гинекологу и сдать все необходимые анализы.

Запах уксуса

Еще один тревожный звоночек - это когда ваш пот стал пахнуть уксусом. Здесь уже можно говорить о нескольких патологиях:

запах уксуса появляется, когда у человека проблемы с почками - в этом случае они не могут выделять фермент, который расщепляет мочевину;

при диабете начинает выделяться ацетон, что тоже провоцирует специфический запах пота;

трихомикоз подмышечный - еще одна причина запаха уксуса. Это бактериальная инфекция, которая поражает лобковые волосы и волосы подмышками.

Сладкий запах

Если вы стали замечать, что ваш пот пахнет чем-то сладким, то это может говорить о сахарном диабете. Такой запах объясним резкими скачками глюкозы в крови. Если вовремя не обратиться к эндокринологу, то заболевание может привести к серьезным осложнениям.

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