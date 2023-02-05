Когда запах пота меняется, это говорит об одном — вам пора к врачу. Разбираемся, что значит, когда пот пахнет кислым, сладким, тестом, уксусом и даже аммиаком, пишет doctorpiter.ru.
О каких опасных болезнях могут сигналить изменения в запахе тела
Все мы пахнем по-разному: у кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах и в этом случае без антиперсперанта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день. Однако когда запах пота меняется, это очень тревожный сигнал, пишет издание Express. Чаще всего такие метаморфозы указывают о наличии различных заболеваний.
Кислый запах
Первая и вполне безобидная причина - вы стали больше потеть из-за каких-то внешних факторов. Это может быть долгое пребывание на солнце или слишком интенсивная тренировка. В таком случае пот смешивается с бактериями, которые живут на коже, из-за чего и появляется кислый запах.
Также кислых запах может говорить о гипергидрозе - одном из симптомов гипертиреоза (тиреотоксикоза), при котором вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. В таком случае нужно обращаться к эндокринологу. Обычно у пациентов в этом случае происходит внезапный набор веса и сильно меняется настроение в течение дня.
Еще одна причина - слишком частое употребление острых продуктов. Например, восточных специй, перца, чеснока.
Появился запах мочи
Пот начинает пахнуть мочой из-за аммиака - именно этот элемент придает выделениям такой специфический запах. Такие изменения могут сигнализировать о заболевании печени или почек. Так, если эти органы не функционируют должным образом, то из них начинают выделяться токсины, что отражается на запахе человека. Выяснить, в каком состоянии находится печень поможет гепатолог, почки - нефролог.
Когда пот пахнет тестом
Специфический запах тесту придают дрожжи, тоже самое можно сказать и про изменившийся запах пота. Чаще всего «запах теста для хлеба» появляется, когда вы заразились ЗППП (заболеваниями, передающимися половым путем). В таком случае лучше обратиться к гинекологу и сдать все необходимые анализы.
Запах уксуса
Еще один тревожный звоночек - это когда ваш пот стал пахнуть уксусом. Здесь уже можно говорить о нескольких патологиях:
запах уксуса появляется, когда у человека проблемы с почками - в этом случае они не могут выделять фермент, который расщепляет мочевину;
при диабете начинает выделяться ацетон, что тоже провоцирует специфический запах пота;
трихомикоз подмышечный - еще одна причина запаха уксуса. Это бактериальная инфекция, которая поражает лобковые волосы и волосы подмышками.
Сладкий запах
Если вы стали замечать, что ваш пот пахнет чем-то сладким, то это может говорить о сахарном диабете. Такой запах объясним резкими скачками глюкозы в крови. Если вовремя не обратиться к эндокринологу, то заболевание может привести к серьезным осложнениям.