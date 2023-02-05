О каких опасных болезнях могут сигналить изменения в запахе тела

Все мы пахнем по-разному: у кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах и в этом случае без антиперсперанта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день. Однако когда запах пота меняется, это очень тревожный сигнал, пишет издание Express. Чаще всего такие метаморфозы указывают о наличии различных заболеваний.

Кислый запах

Первая и вполне безобидная причина - вы стали больше потеть из-за каких-то внешних факторов. Это может быть долгое пребывание на солнце или слишком интенсивная тренировка. В таком случае пот смешивается с бактериями, которые живут на коже, из-за чего и появляется кислый запах.

Также кислых запах может говорить о гипергидрозе - одном из симптомов гипертиреоза (тиреотоксикоза), при котором вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. В таком случае нужно обращаться к эндокринологу. Обычно у пациентов в этом случае происходит внезапный набор веса и сильно меняется настроение в течение дня.

Еще одна причина - слишком частое употребление острых продуктов. Например, восточных специй, перца, чеснока.

Появился запах мочи