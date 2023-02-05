«Мы с Керли договорились, что не раскорем никому пол нашего ребенка», - говорит певец Карл-Эрик Таукар в воскресной программе «Утро с Ану». Музыкант должен стать отцом в этом году, но иногда в процессе работы он забывает о беременности своей партнерши.
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Эстонский певец Карл-Эрик Таукар признался, что часто забывает о беременности партнерши
Эстонский певец Карл-Эрик Таукар признался, что часто забывает о беременности партнерши
Гостем воскресной передачи «Утро с Ану» стал певец Карл-Эрик Таукар, который рассказал о своей новой песне и рассказал, что часто забывает, что его партнерша Керли Кивилаан беременна. «Новость о беременности совпала с выходом в свет моей новой песни. Теперь мне кажется, что я рекламировал новый сингл, чтобы завести ребенка, - в шутку говорит Таукар, добавляя, что это был бы маркетинговый ход года. - Но я не гений маркетинга».
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