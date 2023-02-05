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Эстонский певец Карл-Эрик Таукар признался, что часто забывает о беременности партнерши

Limon.ee
Эстонский певец Карл-Эрик Таукар признался, что часто забывает о беременности партнерши
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Карл-Эрик Таукар
Карл-Эрик Таукар Фото: Kuvatõmmis saatest

«Мы с Керли договорились, что не раскорем никому пол нашего ребенка», - говорит певец Карл-Эрик Таукар в воскресной программе «Утро с Ану». Музыкант должен стать отцом в этом году, но иногда в процессе работы он забывает о беременности своей партнерши. 

Гостем воскресной передачи «Утро с Ану» стал певец Карл-Эрик Таукар, который рассказал о своей новой песне и рассказал, что часто забывает, что его партнерша Керли Кивилаан беременна. «Новость о беременности совпала с выходом в свет моей новой песни. Теперь мне кажется, что я рекламировал новый сингл, чтобы завести ребенка, - в шутку говорит Таукар, добавляя, что это был бы маркетинговый ход года. - Но я не гений маркетинга».

Таукар, который в следующем месяце отметит день рождения, говорит, что в новом году в его жизни намечается важное семейное событие, и надеется, что ребенок будет расти в любви и наслаждаться жизнью.

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