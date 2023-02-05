Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023

Овен

Овен, будучи так называемым кардинальным знаком, на этой неделе сможет полностью раскрыть свои таланты и особенности характера. Астрологи считают, что Овны влюбляются быстро и надолго. Это им и поможет стать счастливее, ведь Вселенная начнет активно «предлагать им различные варианты» в лице того или иного человека. Все, что потребуется - это просто больше общаться и быть открытыми. На этой неделе Овны смогут встретить свое счастье.

Телец

Тельцы - одни из тех, кто крайне редко прощает обиды. На этой неделе астрологи советуют людям данного Знака, наоборот, как можно чаще прощать окружающих. Это сэкономит Тельцам кучу сил и времени, а также улучшит карму. Наступающая неделя идеально подходит для того, чтобы решать семейные проблемы и обсуждать накопившиеся вопросы с партнером. Лучше делать это так, чтобы не обидеть любимого человека.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам настроиться на позитив. В субботу и воскресенье этим людям удастся заложить фундамент своего личного счастья, ведь начнется период активизации Меркурия, что крайне важно. Если уже есть кандидат на роль второй половинки, можно воспользоваться сильным заговором на любовь, чтобы влюбить в себя этого человека быстрее.

Рак