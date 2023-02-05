Неделя обещает быть не самой простой. Бег с препятствиями нам просто обеспечен – все время будут какие-то задержки, проблемы и сложности. Хорошая новость в том, что все эти трудности преодолимы. Да, они могут раздражать, но не будет ничего такого, с чем бы мы не справились. К концу недели ситуация улучшится, и нас ждут позитивные перемены.
Деньги придут к Скорпионам, а Козерогов ждет успех: гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года
Овен
Вероятно, придется хранить чей-то секрет или сдерживать раздражение. Все более-менее нормализуется к среде. Вторая половина периода – прекрасное время, чтобы написать или позвонить одному из давних друзей. Возможно, кто-то из вас сочтет актуальным возродить прошлый роман, принести свои извинения какому-то человеку. В выходные больше внимания уделите своим близким.
Телец
В этот период следует заняться только насущными делами, остальное постарайтесь перенести на ближайшее будущее. Если же от каких-то неотложных вопросов все же не избавиться, попытайтесь решить их в первой половине недели. К выходным накопившаяся усталость грозит напомнить о себе. Потому наилучший вариант для вас – уехать на пару дней: например, покататься на лыжах или сходить с семьей на каток.
Близнецы
Сохраняйте эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах. Середина недели порадует тех, кто, как казалось, безнадежно влюблен. Вы получите надежду на сближение, но произойдет это не в одночасье. Выходные рекомендуется посвятить только себе. Особенно это актуально для тех, кто потратил много сил на решение бытовых или личных проблем. Теплая ванна, аромамасла и массаж – отличный путь к релаксации и прекрасному настроению.
Рак
Период не предвещает каких-либо затруднений. Подумайте над тем, какие дела вы постоянно откладывали, и приступайте к их реализации. Вероятно начало выгодного сотрудничества, не исключены интересные предложения, касающиеся работы. Возможны также денежные поступления. Появится шанс купить вещи, которые вам давно нравились. Выходные сулят приятные знакомства и романтические встречи.
Лев
Астрологическая обстановка для Львов будет благоприятной и ровной. Оптимистичное настроение, которому вы позволите преобладать, сделает продуктивным и интересным взаимодействие с окружающими. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформулировать просьбу. Это благоприятное время для смены работы, места жительства, предложения руки и сердца. Именно сейчас вы способны решить давно беспокоящие вас вопросы и добиться успеха.
Дева
Звезды обещают Девам прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно использовать с расчетом на будущее. Перспективные договоренности, заключенные в этот период, принесут выгоду не только вам, но и второй стороне, что гарантирует взаимопонимание и прекрасное настроение. В выходные постарайтесь забыть о делах и провести время в приятной компании. Лучший вариант – отправиться за город.
Весы
Многим представителям знака придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, помогать кому-то из окружения. В веренице событий легко забыть о себе. Помните о полноценном отдыхе. Если хотели поставить эксперимент со стилем, сейчас для этого подходящее время. Заключительный период принесет приятное оживление в личных делах. Научитесь читать между строк намеки, исходящие от противоположного пола.
Скорпион
Звезды советуют в реализации своих идей действовать решительно и быстро. В начале недели вы способны сделать важный шаг, чтобы изменить жизнь к лучшему. Объективная оценка всех заслуг поднимет ваш авторитет. Также многих ожидает неплохая финансовая прибыль и масса приятных моментов в личной жизни. Если ваш роман только начал развиваться, не бойтесь признаться в своих чувствах.
Стрелец
Ваши энергетические ресурсы будут высоки, потому нельзя лениться. Провести эти дни с максимальной пользой – значит упорядочить мысли, укрепить отношения с близкими. К середине недели стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить планы на будущее, решить вопросы, в которых не удавалось прийти к общему мнению. Главное – не перестарайтесь, доказывая свою правоту. Иногда полезно пойти на уступки.
Козерог
Благоприятный период для профессиональной сферы. Готовьтесь потрудиться, проявляя весь свой опыт, энергию и интуицию. Разорвите ненужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий. В итоге вы станете свободными и добьетесь успеха. Одинокие Козероги в этот период обратят взор в сторону чувств. Сейчас самое время дать толчок отношениям, которые по каким-либо причинам остановились в развитии.
Водолей
Наступает время приятных и радостных событий. Ваша жизнь сейчас меняется к лучшему. Потому отбросьте все сомнения и смело идите вперед к поставленной цели. Любимый человек окажет поддержку и приятно удивит. Вы еще раз убедитесь, что все делаете правильно. В выходные будет возможность порадовать своих домочадцев. Сейчас они нуждаются в вашем внимании, пишет 1prof.by.
Рыбы
Для многих представителей знака неделя будет очень важной с профессиональной точки зрения. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Сейчас можно найти новых знакомых, которые со временем станут по-настоящему верными друзьями. Все вами задуманное вполне достижимо. Выходные преподнесут много приятных сюрпризов, подарят массу незабываемых моментов.