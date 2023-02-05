Деньги придут к Скорпионам, а Козерогов ждет успех: гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года

Лев

Астрологическая обстановка для Львов будет благоприятной и ровной. Оптимистичное настроение, которому вы позволите преобладать, сделает продуктивным и интересным взаимодействие с окружающими. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформулировать просьбу. Это благоприятное время для смены работы, места жительства, предложения руки и сердца. Именно сейчас вы способны решить давно беспокоящие вас вопросы и добиться успеха.

Дева

Звезды обещают Девам прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно использовать с расчетом на будущее. Перспективные договоренности, заключенные в этот период, принесут выгоду не только вам, но и второй стороне, что гарантирует взаимопонимание и прекрасное настроение. В выходные постарайтесь забыть о делах и провести время в приятной компании. Лучший вариант – отправиться за город.

Весы

Многим представителям знака придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, помогать кому-то из окружения. В веренице событий легко забыть о себе. Помните о полноценном отдыхе. Если хотели поставить эксперимент со стилем, сейчас для этого подходящее время. Заключительный период принесет приятное оживление в личных делах. Научитесь читать между строк намеки, исходящие от противоположного пола.

Скорпион