Альпы великолепны: оперная дива Элина Нечаева осваивает горные лыжи

Оперная звезда Элина Нечаева наслаждается заснеженными горнолыжными склонами в Швейцарских Альпах. Певица публикует в Инстаграме снимки прекрасных гор, а также видео своего катания на лыжах. «Ощущение скорости, полета, свободы и волнения просто невероятные», - пишет она и спрашивает у подписчиков, какие лыжи они предпочитают: горные или беговые?