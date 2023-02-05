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Альпы великолепны: оперная дива Элина Нечаева осваивает горные лыжи

Limon.ee
Альпы великолепны: оперная дива Элина Нечаева осваивает горные лыжи
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Элина Нечаева
Элина Нечаева Фото: Tairo Lutter / Postimees

«Я полюбила лыжи и красивые горы», - говорит звезда эстонской оперы Элина Нечаева.

Оперная звезда Элина Нечаева наслаждается заснеженными горнолыжными склонами в Швейцарских Альпах. Певица публикует в Инстаграме снимки прекрасных гор, а также видео своего катания на лыжах. «Ощущение скорости, полета, свободы и волнения просто невероятные», - пишет она и спрашивает у подписчиков, какие лыжи они предпочитают: горные или беговые?

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