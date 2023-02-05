Как постирать носки в бутылке: оригинальный лайфхак, чтобы даже не намочить руки

Носки – это как раз та вещь из гардероба, которая пачкается чаще всего. Как летом, так и зимой носки приходится менять и стирать довольно часто.

О том, как стирать носки в тазике, знает наверняка большинство из нас. Но есть один достаточно оригинальный способ стирки таких вещей, о котором мало кто догадывается. Для этого лайфхака понадобится лишь пластиковая бутылка и моющее средство.

Нужна бутылка с широким в диаметре отверстием сверху, чтобы было удобно поместить внутрь носки. Когда они окажутся там, наливаем сверху теплую воду и добавляем жидкое моющее средство или порошок. Закручиваем крышкой.

Далее можно действовать одним из двух способов. Если у вас есть автомобиль, просто положите бутылку на заднее сиденье, когда будете куда-то ехать. За то время, пока вы будете пользоваться авто, носки смогут и откиснуть в воде, и «постираться» из-за постоянного взбалтывания во время движения машины. Останется лишь достать их, ополоснуть в чистой воде и дать высохнуть.