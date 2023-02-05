15 минут просто кричала: как дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери

Когда Юлию Началову положили в больницу, ничто не предвещало беды. Дочь артистки Вера предполагала, что госпитализация продлится всего неделю. Звезда сама успокаивала девочку, которая в тот момент собиралась лететь в Лондон. «Она сказала: «Вообще проблем нет. Сейчас быстренько меня полечат и домой поеду. Ничего страшного», - вспоминала Вера.

Поездка за границу прошла успешно. Вера была в приподнятом настроении, но вернувшись заподозрила неладное. «Выхожу из самолета. Встретилась с папой. Он что-то грустный. Дошли до паркинга и там он мне это рассказал… Максимально тактично, насколько мог. Он сказал: у меня для тебя есть очень тяжелая новость. Мамы больше нет… Врачи боролись, но не смогли спасти… У меня реакция была вполне естественная для ребенка. Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала. Конечно, было отрицание. Закидала папу вопросами. Что случилось? Как? Почему? Папа плакал… Ему было больно видеть, как я плачу», - откровенничала Алдонина.

Тогда 12-летняя дочь артистки приняла решение жить с родителями матери. Они помогли маленькой Вере собраться с силами. «Первые два-три дня я часто плакала, потом увидела, как плохо бабушке с дедушкой. Начала закрывать эти эмоции, плакать в подушку. Мне просто не хотелось делать им еще больнее», - рассказала девушка в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.