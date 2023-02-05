Фильм ужасов: россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании

О происшествии 2 февраля сообщил британский таблоид Mirror, ссылаясь на заявление подруги потерпевшей, польской фехтовальщицы Моники Созанской, которая стала свидетельницей случившегося. Таблоид также разместил на своем сайте фото травмированной руки.

По словам Созанской, заметив свободный лежак рядом с молодой парой, они попросили разрешение его взять, но услышали пренебрежительный ответ.

После того как сотрудник пляжного клуба вмешался в спор и предоставил свободный лежак, женщина набросилась на подругу Созанской. Фехтовальщица подчеркнула, что та была русской. Во время драки россиянка откусила подруге Созанской фалангу среднего пальца, после чего улыбнулась.

Собеседница издания отметила, что происходящее напоминало фильм ужасов. После этого пара попыталась сбежать, но их остановила полиция. Выяснилось, что у россиянки с собой не было паспорта, а только его копия, поэтому ей разрешили вернуться за документом в отель. Воспользовавшись этим, россиянка со своим спутником сбежала в Малайзию.