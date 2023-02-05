ПОЖАР ЛИШИЛ ЭСТОНСКУЮ СЕМЬЮ ВСЕГО ⟩ Ари Дубин намерен восстановить сгоревший хутор: мы всю жизнь собирали вещи, но теперь у нас нет даже масла

Около восьми часов вечера в минувшую среду загорелся большой жилой дом в деревне Меэгасте волости Отепя. Загоревшийся фермерский дом принадлежал семье Дубин, и пожар был настолько масштабным, что вызову был отдан самый высокий приоритет. «На следующей неделе у Инге день рождения, и мы обычно куда-нибудь улетаем. В четверг утром мы должны были лететь на Тенерифе через Милан, и решили, что для душевного спокойствия будет разумнее доехать до Риги в среду», - рассказывает глава семьи Ари Дубин. Вечером, когда Ари и Инге приехали в Ригу, им позвонила мать Инге.

Дальнейшее было похоже на кошмарный сон для семьи, которую встретили десять пожарных машин на подъезде к дому. «Сегодня нам понадобилась миска, поэтому мы пошли в магазин и купили ее. Вчера нам понадобилась сковорода, мы снова пошли в магазин и купили ее. Мы смотрим, что нам нужно, и приобретаем все постепенно, потому что нельзя купить все эти вещи за один день», - говорит Дубин в интервью Elu24.