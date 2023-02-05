«Всю жизнь мы собирали разные вещи, но вчера, когда собрались пожарить мясо, обнаружили, что у нас нет даже масла», - говорит бывший музыкальный менеджер Ари Дубин, чей хутор в волости Отепя сгорел в минувшую среду.
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ПОЖАР ЛИШИЛ ЭСТОНСКУЮ СЕМЬЮ ВСЕГО ⟩ Ари Дубин намерен восстановить сгоревший хутор: мы всю жизнь собирали вещи, но теперь у нас нет даже масла
Ари Дубин намерен восстановить сгоревший хутор: мы всю жизнь собирали вещи, но теперь у нас нет даже масла
Около восьми часов вечера в минувшую среду загорелся большой жилой дом в деревне Меэгасте волости Отепя. Загоревшийся фермерский дом принадлежал семье Дубин, и пожар был настолько масштабным, что вызову был отдан самый высокий приоритет. «На следующей неделе у Инге день рождения, и мы обычно куда-нибудь улетаем. В четверг утром мы должны были лететь на Тенерифе через Милан, и решили, что для душевного спокойствия будет разумнее доехать до Риги в среду», - рассказывает глава семьи Ари Дубин. Вечером, когда Ари и Инге приехали в Ригу, им позвонила мать Инге.
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