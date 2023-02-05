Эстонский дизайнер нижнего белья о рождении второго ребенка: я хотела творить как сумасшедшая

Дизайнер нижнего белья Крисс Сооник-Кяэрманн (39), которая месяц назад родила второго сына, говорит, что перемены в жизни еще не успели ее поразить. «Дни пролетают так быстро! Маленький Керт хорошо ест и спит, он вообще очень спокойный ребенок. Карл - лучший старший брат, поэтому первый месяц у нас прошел спокойно. Мы просто наслаждаемся этим периодом, пока все не изменится», - говорит Крисс.