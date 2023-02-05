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Эстонский дизайнер нижнего белья о рождении второго ребенка: я хотела творить как сумасшедшая

Анналийза Кёсс
Эстонский дизайнер нижнего белья о рождении второго ребенка: я хотела творить как сумасшедшая
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Крис Сооник-Кяэрманн
Крис Сооник-Кяэрманн Фото: Johanna Oden

В первый день этого года дизайнер нижнего белья Крисс Сооник-Кяэрманн и ее муж-предприниматель Кристо Кяэрманн стали родителями второго ребенка. «Если первые роды были спринтерскими, то вторые - марафонскими», - говорит счастливая мать двоих сыновей, пишет Elu24.

Дизайнер нижнего белья Крисс Сооник-Кяэрманн (39), которая месяц назад родила второго сына, говорит, что перемены в жизни еще не успели ее поразить. «Дни пролетают так быстро! Маленький Керт хорошо ест и спит, он вообще очень спокойный ребенок. Карл - лучший старший брат, поэтому первый месяц у нас прошел спокойно. Мы просто наслаждаемся этим периодом, пока все не изменится», - говорит Крисс.

Kрисс с малышом.
Kрисс с малышом. Фото: Erakogu
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