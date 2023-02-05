Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидают благоприятные перемены с 5 февраля 2023

Российский астролог Тамара Глоба считает, что уже с 5 февраля некоторые знаки Зодиака могут рассчитывать на благосклонность звезд. Чтобы развить шанс на успех в самых разных сферах, надо заметить приметы, которые подают светила, считает эксперт. Везунчики встречаются среди четырех знаков, но к каждому из них Фортуна повернется лицом по-своему.

Телец

Тамара Глоба советует в воскресенье не мечтать и не строить иллюзий, иначе удача пройдет стороной. Напротив, чтобы дальнейший период в феврале стал счастливым, надо взяться с утра за сложные дела. Тогда уже к концу дня придет понимание, как решить самые сложные из насущных проблем. А также появится шанс на заключение сделки, которая в будущем сильно повлияет на качество жизни Тельцов.

В личной жизни ожидается неожиданный всплеск. Вечер воскресенья будет ярким и запоминающимся, и выйдя из дома в гости, Тельцы смогут завязать новые романтические знакомства.

Близнецы

Для легких на подъем и творческих Близнецов 5 февраля станет идеальным днем. Отдых вперемешку с заключением выгодных связей – тот самый формат, который любит воздушный знак. Плодотворные переговоры закончатся вечеринкой, на которой Близнецы смогут блеснуть остроумием и выбрать самую красивую партнершу на вечер.