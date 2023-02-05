Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидают благоприятные перемены с 5 февраля 2023
Российский астролог Тамара Глоба считает, что уже с 5 февраля некоторые знаки Зодиака могут рассчитывать на благосклонность звезд. Чтобы развить шанс на успех в самых разных сферах, надо заметить приметы, которые подают светила, считает эксперт. Везунчики встречаются среди четырех знаков, но к каждому из них Фортуна повернется лицом по-своему.
Телец
Тамара Глоба советует в воскресенье не мечтать и не строить иллюзий, иначе удача пройдет стороной. Напротив, чтобы дальнейший период в феврале стал счастливым, надо взяться с утра за сложные дела. Тогда уже к концу дня придет понимание, как решить самые сложные из насущных проблем. А также появится шанс на заключение сделки, которая в будущем сильно повлияет на качество жизни Тельцов.
В личной жизни ожидается неожиданный всплеск. Вечер воскресенья будет ярким и запоминающимся, и выйдя из дома в гости, Тельцы смогут завязать новые романтические знакомства.
Близнецы
Для легких на подъем и творческих Близнецов 5 февраля станет идеальным днем. Отдых вперемешку с заключением выгодных связей – тот самый формат, который любит воздушный знак. Плодотворные переговоры закончатся вечеринкой, на которой Близнецы смогут блеснуть остроумием и выбрать самую красивую партнершу на вечер.
Хорошие новости день принесет и для семейных представителей знака. Они смогут душевно посидеть с домашними, окончательно сгладив еще недавно казавшиеся неразрешимыми противоречия. Ловите удачу за хвост, советует Глоба.
Лев
Цари Зодиака все воскресенье будут только успевать ловить идеи. Окружающие окажутся в шоке от творческого изобилия Львов, и не откажутся помочь в воплощении их в жизнь. Сами представители знака будут жить в режиме работа – дом и успевать сеять позитив повсюду.
Заводное настроение не покинет их и вечером, поэтому друзьяи Льва удастся хорошенько отдохнуть в их компании. Но домашние дела они отложат на потом. В конце концов, пусть февраль и короткий месяц, впереди достаточно вечеров, чтобы разобраться с бытом.
Водолей
Подобно Львам, гениальные Водолеи переживут в воскресенье творческий прилив. Удача позволит хорошо выполнить все намеченное, причем быстро, а это позволит переключиться на любимое хобби и поднимет настроение.
Главное, чего не стоит делать в этот день Водолеям – это спорить. Иначе карета Золушки превратится в тыкву, считает Глоба. Немного миролюбия – и воскресенье станет стартом успешного во всех отношениях месяца. Но тут все зависит от самих Водолеев, которым звезды дают выбор, бороться с ветряными мельницами или двигаться вперед.