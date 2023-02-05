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Роману Костомарову могут ампутировать ногу

Limon.ee
Роману Костомарову могут ампутировать ногу
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Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Raigo Pajula

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что фигуристу придется кардинально менять свою жизнь, пишет Topnews.

Стали известны новые подробности состояния здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже почти месяц находится в реанимации с тяжелейшей пневмонией, отягощенной сепсисом.

Напомним, накануне сообщалось, что фигуристу грозит ампутация пальцев ног, причем операцию планирую провести в ближайшие несколько дней.

Между тем журналисты telegram-канала SHOT утверждают, что речь уже идет о возможной ампутации ноги. Как заявил источник ТГ-канала в медицинских кругах, начавшаяся у Романа Костомарова гангрена начинает прогрессировать и ему становится хуже.

Речь уже идет о спасении жизни олимпийского чемпиона. «Некроз перешёл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков в мягких тканях левого голеностопного сустава и крупных нижних голеней. А это говорит о том, что там уже инфекция», – цитирует SHOT медиков.

В настоящее время врачи по-прежнему пытаются выяснить причину быстрого омертвения тканей, для чего планируют провести стентирование, чтобы остановить процесс некроза. Но даже в этом случае они не могут дать прогноз на положительный исход.

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