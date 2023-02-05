Роману Костомарову могут ампутировать ногу

Стали известны новые подробности состояния здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже почти месяц находится в реанимации с тяжелейшей пневмонией, отягощенной сепсисом.

Напомним, накануне сообщалось, что фигуристу грозит ампутация пальцев ног, причем операцию планирую провести в ближайшие несколько дней.

Между тем журналисты telegram-канала SHOT утверждают, что речь уже идет о возможной ампутации ноги. Как заявил источник ТГ-канала в медицинских кругах, начавшаяся у Романа Костомарова гангрена начинает прогрессировать и ему становится хуже.

Речь уже идет о спасении жизни олимпийского чемпиона. «Некроз перешёл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков в мягких тканях левого голеностопного сустава и крупных нижних голеней. А это говорит о том, что там уже инфекция», – цитирует SHOT медиков.