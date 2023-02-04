Кит Харингтон объявил на передаче The Tonight Show, что он и его супруга Роуз Лесли скоро станут родителями во второй раз, пишет Сплетник.
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями во второй раз
Первенец в семье Кита и Роуз родился в начале 2021 года. Рассказывая о нем ведущему Джимми Фэллону, Харингтон признался, что вскоре мальчику предстоит пережить шок, ведь у него появится младший брат или сестра.
По словам актера, он и Лесли пытаются подготовить сына, но он еще слишком маленький и мало что понимает. Когда Роуз указывает на свой округлившийся живот и говорит: «Мамин ребенок», мальчик просто копирует ее поведение.
Харингтон не стал скрывать, что ко второй беременности жены относится более серьезно и ответственно: «Когда это первый ребенок, ты витаешь в облаках, мысленно танцуешь на полях среди маргариток все девять месяцев. Во всяком случае, у мужчин так. Теперь же осознание реальности пришло очень быстро, и я почти сразу стал думать о практичных вещах».
Напомним, что Кит и Роуз познакомились на съемочной площадке культового сериала «Игра престолов». В 2011 году они объявили о своих отношениях, а семь лет спустя пара сыграла свадьбу.