Режиссер Джеймс Кэмерон признал, что Джек из «Титаника» мог выжить – в каком случае?

Итак, если бы Джек и Роуз вместе находились на плоту, то оба бы погибли: их тела почти полностью находились бы под ледяной водой. А если бы герои все же попытались держать головы на воздухе, им удалось бы прожить лишь несколько часов. И только в одном случае герой ДиКаприо получил бы возможность на счастье с любимой и после трагедии: при идеальном раскладе Роуз удалось бы передать Джеку жилет – так они бы продержались на плаву и не замерзли до приезда спасателей.

Но и тогда спасение зависело бы от множества факторов. Кэмерон очень сомневается, что Джек в силу своего характера мог рискнуть жизнью Роуз. «Даже в хорошо подготовленном эксперименте мы не можем имитировать страх, адреналин и все другое, что сработало бы против них», – объяснил режиссер в документальном фильме о «Титанике». Что ж, пока что верим Кэмерону на слово и с нетерпением ждем премьеру картины, в которой воочию увидим все возможные варианты концовки. А до тех пор предлагаем насладиться любимым фильмом в обновленном формате и еще раз взглянуть на новый постер. Уж поверьте, там есть на что посмотреть!