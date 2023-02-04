Активист Артём Пяхкель, который в воскресенье вышел из политической партии Eesti 200, обвиняется в домогательствах. «К сожалению, агрессоры есть среди людей любой идентичности, включая ЛГБТ+. Это не означает, что сексуальные домогательства терпимы среди ЛГБТ+-активистов или в нашем сообществе», – комментирует поведение Артема другой молодой политик, пишет Elu24.
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«Увидел, что кто-то подошел ко мне сзади и схватил меня». Молодого активиста обвиняют в сексуальных домогательствах
«Увидел, что кто-то подошел ко мне сзади и схватил меня». Молодого активиста обвиняют в сексуальных домогательствах
На прошлой неделе в СМИ разразился скандал, когда со скоростью лесного пожара начали распространяться обвинения в домогательствах в отношении генерального директора сети мест Koht Pluss, дружественных к ЛГБТК, и молодого политика партии Eesti 200 Артёма Пяхкеля. В воскресенье он подал в отставку из партии.
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