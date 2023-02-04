«Увидел, что кто-то подошел ко мне сзади и схватил меня». Молодого активиста обвиняют в сексуальных домогательствах

На прошлой неделе в СМИ разразился скандал, когда со скоростью лесного пожара начали распространяться обвинения в домогательствах в отношении генерального директора сети мест Koht Pluss, дружественных к ЛГБТК, и молодого политика партии Eesti 200 Артёма Пяхкеля. В воскресенье он подал в отставку из партии.