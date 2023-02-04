Снежная Луна-2023: что нельзя делать в февральское полнолуние и как правильно загадать желание

Полная Луна будет находится в знаке Льва, что сильно влияет на Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев, пишет novyny.live. Представителям этих знаков будет нелегко в период от полнолуния 5 февраля до новолуния 20 февраля. Астрологи советуют им быть сдержаннее и минимизировать риски. На представителей других знаков Зодиака полнолуние во Леве оказывает мягкое и положительное влияние. У талантливых, харизматичных, настойчивых и ответственных людей возможно повышение по службе и признание их заслуг.

Традиционно в дни полнолуния не советуют начинать новые проекты, планировать отпуск или поездку, играть свадьбу, одалживать и давать в долг, начинать ремонт, выяснять отношения и ссориться с начальством. Накануне полнолуния рекомендуют ничего не выносить из дома – так можно потерять удачу и успех. А еще нельзя, чтобы во сне лунный свет попадал на человека – сон будет беспокойным, могут сниться кошмары.

На полнолуние принято загадывать желания, но делать это нужно правильно. Есть три способа: