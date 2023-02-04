Февральское полнолуние, которое называют Голодным или Снежным, в этом году наступит 5 февраля в 20:28. Впрочем, воздействие полной Луны некоторые могут ощущать и сегодня, 4 февраля, и в понедельник, 6 февраля.
Снежная Луна-2023: что нельзя делать в февральское полнолуние и как правильно загадать желание
Полная Луна будет находится в знаке Льва, что сильно влияет на Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев, пишет novyny.live. Представителям этих знаков будет нелегко в период от полнолуния 5 февраля до новолуния 20 февраля. Астрологи советуют им быть сдержаннее и минимизировать риски. На представителей других знаков Зодиака полнолуние во Леве оказывает мягкое и положительное влияние. У талантливых, харизматичных, настойчивых и ответственных людей возможно повышение по службе и признание их заслуг.
Традиционно в дни полнолуния не советуют начинать новые проекты, планировать отпуск или поездку, играть свадьбу, одалживать и давать в долг, начинать ремонт, выяснять отношения и ссориться с начальством. Накануне полнолуния рекомендуют ничего не выносить из дома – так можно потерять удачу и успех. А еще нельзя, чтобы во сне лунный свет попадал на человека – сон будет беспокойным, могут сниться кошмары.
На полнолуние принято загадывать желания, но делать это нужно правильно. Есть три способа:
- Написать желание на бумажке, сжечь над пламенем свечи, воображая, что оно уже сбылось, а золу зарыть в землю или снег.
- Свечу поставить на подоконник так, чтобы Луна визуально находилась в пламени. Произнесите вслух желание, пока Луна не изменила положения. Затем свечу потушить.
- В прозрачный стакан набрать воду и прошептать ей свое желание, глядя на Луну. Стакан оставить до утра на подоконнике, а утром выпить воду.
- Важно помнить, что нельзя загадывать желания, которые могут причинить вред другим – это может обернуться против вас.