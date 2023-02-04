СИЯЮЩИЕ КРАСОТКИ! ⟩ Эстонская певица встретилась с премьер-министро Финляндии Санной Марин

Оказывается, через несколько недель после вручения эстонских музыкальных премий в Финляндии также прошел мощный гала-концерт, посвященный музыке, и это мероприятие в ледовом холле в Хельсинки посетила в том числе эстонская певица Лийс Лемсалу, которая в своем Instagram рассказала, что ее вечер пятницы прошел на гала-концерте Emma Gala – ярком мероприятии, на которое собираются финские профессионалы в области музыки.