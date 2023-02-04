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СИЯЮЩИЕ КРАСОТКИ! ⟩ Эстонская певица встретилась с премьер-министро Финляндии Санной Марин

Limon.ee
Эстонская певица встретилась с премьер-министро Финляндии Санной Марин
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Лийс Лемсалу
Лийс Лемсалу Фото: Konstantin Sednev

Liis Lemsalu veetis reede õhtu meie põhjanaabrite juures ning lauljataril õnnestus kohata ei kedagi muud kui Soome peaministrit Sanna Marinit.

Оказывается, через несколько недель после вручения эстонских музыкальных премий в Финляндии также прошел мощный гала-концерт, посвященный музыке, и это мероприятие в ледовом холле в Хельсинки посетила в том числе эстонская певица Лийс Лемсалу, которая в своем Instagram рассказала, что ее вечер пятницы прошел на гала-концерте Emma Gala – ярком мероприятии, на которое собираются финские профессионалы в области музыки.

Помимо финских музыкантов, на грандиозном гала-концерте Лийс также удалось встретиться с премьер-министром Финляндии, которая также посетила мероприятие.

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