Liis Lemsalu veetis reede õhtu meie põhjanaabrite juures ning lauljataril õnnestus kohata ei kedagi muud kui Soome peaministrit Sanna Marinit.
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СИЯЮЩИЕ КРАСОТКИ! ⟩ Эстонская певица встретилась с премьер-министро Финляндии Санной Марин
Эстонская певица встретилась с премьер-министро Финляндии Санной Марин
Оказывается, через несколько недель после вручения эстонских музыкальных премий в Финляндии также прошел мощный гала-концерт, посвященный музыке, и это мероприятие в ледовом холле в Хельсинки посетила в том числе эстонская певица Лийс Лемсалу, которая в своем Instagram рассказала, что ее вечер пятницы прошел на гала-концерте Emma Gala – ярком мероприятии, на которое собираются финские профессионалы в области музыки.