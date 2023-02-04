Платная платформа со скидочными кодами в Эстонии? Пользователи Сети критикуют начинания местных предпринимателей

В группе Facebook Sooduskoodid (Коды на скидки – прим.ред.) набирает обороты пост, в котором сказано, что по просьбе многих участников группы есть план команды по созданию платной группы, доступ к которой составил бы 4,99 евро в месяц. В объявлении сообщается, что только лучшие предложения дойдут до тех, кто потратит эту сумму, и благодаря этим кодам на скидки можно сэкономить сотни евро на покупках. По словам автора публикации, количество мест в платной группе будет ограничено, и все желающие должны связаться с администратором группы через Facebook Messenger.