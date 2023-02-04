В соцсетях набирает обороты публикация, согласно которой планируется создать платную платформу для получения кодов на скидку. Хотя комментаторы посмеялись над этой идеей, ее инициатор сообщил редакции Elu24, что подобные платформы за рубежом хорошо себя зарекомендовали и что одна из них может существовать и в Эстонии.
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Платная платформа со скидочными кодами в Эстонии? Пользователи Сети критикуют начинания местных предпринимателей
Платная платформа со скидочными кодами в Эстонии? Пользователи Сети критикуют начинания местных предпринимателей
В группе Facebook Sooduskoodid (Коды на скидки – прим.ред.) набирает обороты пост, в котором сказано, что по просьбе многих участников группы есть план команды по созданию платной группы, доступ к которой составил бы 4,99 евро в месяц. В объявлении сообщается, что только лучшие предложения дойдут до тех, кто потратит эту сумму, и благодаря этим кодам на скидки можно сэкономить сотни евро на покупках. По словам автора публикации, количество мест в платной группе будет ограничено, и все желающие должны связаться с администратором группы через Facebook Messenger.