ПУТАНИЦА ⟩ Придется купить два вместо одного? «Какого черта мне делать с несколькими сварочными аппаратами?»

Сёльве , предприниматель, в середине декабря хотел купить сварочный аппарат в крупнейшей торговой среде Эстонии osta.ee. «Я сделал предложение, и тут же кто-то перебил цену. Нашел другой аналогичный продукт. Я и там сделал предложение, но тут же кто-то опять перебил цену. Поскольку вышло так же, я подумал, что откажусь. Жена была рядом со мной и все это видела. Я сказал, что не буду тогда сейчас покупать этот сварочный аппарат», – сказал Сёльве редакции Elu24 .

Однако на следующий день он получил сообщение о том, что выиграл оба аукциона и должен выкупить оба товара. «Я написал продавцу, что не согласен покупать два товара, так как хотел только один. Продавец сказал, что если я хочу отказаться от второго, я должен заплатить 20 евро и тогда все в порядке. Однако я не согласился платить, и это тянется уже больше месяца. Общение с продавцом и средой osta.ee продолжается и по сей день», – говорит Сёльве. «Я внес депозит, но так и не получил товар, хотя заплатил за один сварочный аппарат», – рассказывает мужчина.