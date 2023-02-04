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ПУТАНИЦА ⟩ Придется купить два вместо одного? «Какого черта мне делать с несколькими сварочными аппаратами?»

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Трийн Роос
Придется купить два вместо одного? «Какого черта мне делать с несколькими сварочными аппаратами?»
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Покупатель считает, что в системе ошибка, потому что человеку нелогично завышать ставку.
Покупатель считает, что в системе ошибка, потому что человеку нелогично завышать ставку. Фото: Ekraanitõmmis

Сёльве, занимающийся столярными работами, в конце прошлого года хотел купить сварочный аппарат и нашел подходящий товар на портале osta.ee. Он сделал предложение в аукционной среде и сначала ему показалось, что он упустил желаемый товар, потому что кто-то другой предложил за него более высокую цену. «Но потом оказалось, что я выиграл два аукциона osta.ee и мне нужно купить два одинаковых товара. Какого черта мне делать с двумя сварочными аппаратами?» – спрашивает Сёльве.

Сёльве, предприниматель, в середине декабря хотел купить сварочный аппарат в крупнейшей торговой среде Эстонии osta.ee. «Я сделал предложение, и тут же кто-то перебил цену. Нашел другой аналогичный продукт. Я и там сделал предложение, но тут же кто-то опять перебил цену. Поскольку вышло так же, я подумал, что откажусь. Жена была рядом со мной и все это видела. Я сказал, что не буду тогда сейчас покупать этот сварочный аппарат», – сказал Сёльве редакции Elu24.

Однако на следующий день он получил сообщение о том, что выиграл оба аукциона и должен выкупить оба товара. «Я написал продавцу, что не согласен покупать два товара, так как хотел только один. Продавец сказал, что если я хочу отказаться от второго, я должен заплатить 20 евро и тогда все в порядке. Однако я не согласился платить, и это тянется уже больше месяца. Общение с продавцом и средой osta.ee продолжается и по сей день», – говорит Сёльве. «Я внес депозит, но так и не получил товар, хотя заплатил за один сварочный аппарат», – рассказывает мужчина.

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