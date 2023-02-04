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«Душа поет»: Василиса Володина пообещала удачу – вот что важно не упустить 4 февраля

Limon.ee
«Душа поет»: Василиса Володина пообещала удачу – вот что важно не упустить 4 февраля
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Астролог дала прогноз на первую субботу месяца, пишет Телепрограмма.

Вся неделя, знаменующая рубеж января и февраля, охарактеризована Василисой Володиной как хаотичная. Множество идей сменяются обилием сомнений, риском ввязаться в сложные диалоги и невыгодно потратить бюджет. Накануне Полнолуния астролог обнадеживающе обратилась к людям и объявила, что 4 февраля на фоне всей остальной семидневки – достаточно спокойный и приятный день. Можно даже поймать удачу!

«Приятный субботний день, чтобы побаловать себя любимую. Расслабляемся и наслаждаемся! Холостая Луна до вечера не способствует свершениям, но дает карт-бланш в маленьких радостях. Посвятите день хобби, семье, ленивому гедонизму. К вечеру и вовсе душа поет благодаря трину Луны с Юпитером. Удача витает в воздухе и стучится в окна. Остается лишь впустить гостью в дом», – написала астролог в Telegram.

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