Фото ⟩ Андрей Макаревич с женой совершили путешествие в Антарктиду через самое штормовое место в мире

"Мы вернулись! Переход на парусах через пролив Дрейка при волне пять-семь баллов (это плюс-минус четыре дня) - впечатляет. За это матросам полагался знак отличия в виде серьги в ухе, это самое штормовое место в мире. Антарктида в слова пока не укладывается, может, отлежится. Супер-команда лодки - четыре молодых парня: Паша, Олег, Саша и Саша. Профи. Один из Саш еще блестящий кок. Спасибо всем!" - написал он.