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ФОТО ⟩ Снимают кино? Недалеко от Таллинна был замечен актер сериала «Сплетница»

Limon.ee
Снимают кино? Недалеко от Таллинна был замечен актер сериала «Сплетница»
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Актер Эд Вествик
Актер Эд Вествик Фото: AP/Scanpix

В Ригу прибыл британский актер Эд Вествик, свидетельствует информация, опубликованная в социальных сетях, пишет RUS TVNET.

На странице киностудии LED Unit в Facebook появилось фото, на котором он запечатлен в студии.

«Привет, жители Верхнего Ист-сайда, с вами Сплетница», – именно так знакомыми миллионам словами подписано фото со звездой.

О причинах приезда актера не сообщается, но можно предположить, что речь идет с неких съемках.

Больше всего Эд Вествик известен по роли Чака Басса в сериале «Сплетница».

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