В Ригу прибыл британский актер Эд Вествик, свидетельствует информация, опубликованная в социальных сетях, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Снимают кино? Недалеко от Таллинна был замечен актер сериала «Сплетница»
Снимают кино? Недалеко от Таллинна был замечен актер сериала «Сплетница»
На странице киностудии LED Unit в Facebook появилось фото, на котором он запечатлен в студии.
«Привет, жители Верхнего Ист-сайда, с вами Сплетница», – именно так знакомыми миллионам словами подписано фото со звездой.
О причинах приезда актера не сообщается, но можно предположить, что речь идет с неких съемках.
Больше всего Эд Вествик известен по роли Чака Басса в сериале «Сплетница».