ФОТО ⟩ Снимают кино? Недалеко от Таллинна был замечен актер сериала «Сплетница»

На странице киностудии LED Unit в Facebook появилось фото, на котором он запечатлен в студии.

«Привет, жители Верхнего Ист-сайда, с вами Сплетница», – именно так знакомыми миллионам словами подписано фото со звездой.

О причинах приезда актера не сообщается, но можно предположить, что речь идет с неких съемках.