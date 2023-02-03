«Будет моей дочерью»: украинский телеведущий удочерит девочку, которую спас из-под обстрелов на фронте

Сейчас, кроме службы, он занят оформлением необходимых документов.

«Я думал, что смогу это сделать очень легко. Но нет. Только после войны. Я даже опекунство сейчас не могу оформить, потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, кому я могу его отдать», – признался. Даниэль в интервью Славе Демину.

По его словам, его семилетняя дочь Санта-Луна обрадовалась новости, что у нее будет сестричка. Пока что сирота находится в доме малыша, потому что Салем не может доверить кому-то опеку над ней.