Известный украинский телеведущий, а ныне – боец ВСУ Даниэль Салем спас двухмесячную девочку, родители которой погибли, и сейчас хочет ее удочерить.
«Будет моей дочерью»: украинский телеведущий удочерит девочку, которую спас из-под обстрелов на фронте
«Будет моей дочерью»: украинский телеведущий удочерит девочку, которую спас из-под обстрелов на фронте
Сейчас, кроме службы, он занят оформлением необходимых документов.
«Я думал, что смогу это сделать очень легко. Но нет. Только после войны. Я даже опекунство сейчас не могу оформить, потому что мать моего ребенка сейчас тоже за границей и у меня нет никого, кому я могу его отдать», – признался. Даниэль в интервью Славе Демину.
По его словам, его семилетняя дочь Санта-Луна обрадовалась новости, что у нее будет сестричка. Пока что сирота находится в доме малыша, потому что Салем не может доверить кому-то опеку над ней.
«Эта девочка будет моей дочерью. Я уверен. Ей сейчас уже четыре месяца. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрела. Но это будет. Это очень интимная история для меня», – сказал артист.
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