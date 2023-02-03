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23-летняя эстонка, напавшая на девочек в парке, пыталась убежать от суда, но сдалась

Кетлин Крузе
23-летняя эстонка, напавшая на девочек в парке, пыталась убежать от суда, но сдалась
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

23-летняя жительница Таллинна 31 января была объявлена полицией в розыск за уклонение от суда.

В начале недели полиция все еще разыскивала 23-летнюю Лооне-Анни, но в четверг советник прокуратуры по связям с общественностью Янно Исат объявил, что разыскиваемая девушка сама обратилась в суд.

Лооне-Анни был объявлена в розыск 31 января за уклонение от суда.

Ей было предъявлено обвинение в серьезном нарушении общественного порядка. В августе прошлого года она напала на двух незнакомых ей несовершеннолетних девочек в парке Мянни в Мустамяэ, причинив им незначительные травмы.

В момент совершения преступления 23-летняя Лооне-Анни находилась в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре сообщили, что дата слушаний уже назначена.

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