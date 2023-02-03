23-летняя жительница Таллинна 31 января была объявлена полицией в розыск за уклонение от суда.
23-летняя эстонка, напавшая на девочек в парке, пыталась убежать от суда, но сдалась
23-летняя эстонка, напавшая на девочек в парке, пыталась убежать от суда, но сдалась
В начале недели полиция все еще разыскивала 23-летнюю Лооне-Анни, но в четверг советник прокуратуры по связям с общественностью Янно Исат объявил, что разыскиваемая девушка сама обратилась в суд.
Лооне-Анни был объявлена в розыск 31 января за уклонение от суда.
Ей было предъявлено обвинение в серьезном нарушении общественного порядка. В августе прошлого года она напала на двух незнакомых ей несовершеннолетних девочек в парке Мянни в Мустамяэ, причинив им незначительные травмы.
В момент совершения преступления 23-летняя Лооне-Анни находилась в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре сообщили, что дата слушаний уже назначена.