«Он опять за свое!» ⟩ Местный Адольф Гитлер, замеченный на факельном шествии, возбудил народ

По случаю 103-й годовщины Тартуского мирного договора Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала очередное факельное шествие в центре Тарту, в котором приняли участие более 300 человек. Среди прочих на Ратушную площадь Тарту пришел и сам диктатор Германии Адольф Гитлер.