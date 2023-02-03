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«Он опять за свое!» ⟩ Местный Адольф Гитлер, замеченный на факельном шествии, возбудил народ

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Анналийза Кёсс
Местный Адольф Гитлер, замеченный на факельном шествии, возбудил народ
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Фото: Соцсети

На факельном шествии Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которое прошло в четверг вечером в Тарту, внимание публики привлек мужчина с усами и челкой, похожей на прическу кровавого диктатора. «Найдите Гитлера!» – писали жители Эстонии в сообщениях порталу Elu24.

По случаю 103-й годовщины Тартуского мирного договора Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организовала очередное факельное шествие в центре Тарту, в котором приняли участие более 300 человек. Среди прочих на Ратушную площадь Тарту пришел и сам диктатор Германии Адольф Гитлер.

«Я также заметил гражданина, который выглядел в точности как исторический диктатор», – подтвердил коллега из передачи Reporter, который 2 февраля снимал там репортаж.

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