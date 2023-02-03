ВИДЕО ⟩ Американская секс-бомба о работе в ласнамяэском ангаре: почему она переехала в Таллинн?

Но неужели в Эстонии такие большие зарплаты, премии и настолько потрясающие условия труда, что американская секс-бомба решила бросить успешную карьеру модели в США и переехать на работу в ласнамяэский ангар? Именно здесь проходят самые жаркие вечеринки, за которыми могут наблюдать любопытные зрители в режиме онлайн. Но внутрь здания пропускают только работников, контроль на входе очень строгий. Так просто прийти и поглазеть на женщин нельзя.

Мы наведались на съемочную площадку секс-реалити в четверг вечером, где американская красотка и звезда проекта Кейтлин Брукс (23) как раз отмечала день рождения. Мы приготовили для нее подарок, который она согласилась открыть на камеру, а еще мы пообщались с этой моделью и узнали, удалось ли ей за время участия в проекте выучить какие-то русские слова, ведь здесь предостаточно русскоязычных девушек. Кроме того, выяснили, что ее привело в Таллинн, столицу Эстонии.