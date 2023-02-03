Портал Limon.ee посетил съемочный павильон первого в Эстонии секс-реалити Warehouse X в районе Ласнамяэ, где девушки в режиме онлайн развлекают миллионы зрителей по всему миру эротическими танцами, а иногда и более горячими действиями. Чем больше секса – тем лучше. Тогда сыпятся чаевые и растет премия работниц.
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ВИДЕО ⟩ Американская секс-бомба о работе в ласнамяэском ангаре: почему она переехала в Таллинн?
Американская секс-бомба о работе в ласнамяэском ангаре: почему она переехала в Таллинн?
Но неужели в Эстонии такие большие зарплаты, премии и настолько потрясающие условия труда, что американская секс-бомба решила бросить успешную карьеру модели в США и переехать на работу в ласнамяэский ангар? Именно здесь проходят самые жаркие вечеринки, за которыми могут наблюдать любопытные зрители в режиме онлайн. Но внутрь здания пропускают только работников, контроль на входе очень строгий. Так просто прийти и поглазеть на женщин нельзя.