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Близкие пропавшего в Таиланде эстонца: «Вряд ли он сможет теперь ходить в Selver!»

Близкие пропавшего в Таиланде эстонца: «Вряд ли он сможет теперь ходить в Selver!»
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Фото: Erakogu/Elu24 kollaaž

Близкий друг рассказал, что в последние дни к семье Хейно, который в конце прошлой неделе пропал в Таиланде, повышенное внимание. «Его отец  не может спокойно ходить в Selver, потому что каждый хочет его о чем-то спросить», – говорит Тармо, который поддерживал семью в сложный момент и сам готов был вылететь на поиски в Таиланд. 

Тысячи людей следили за поисками 36-летнего Хейно Ляэне из Вильянди в социальных сетях, изо всех сил стараясь найти его живым и здоровым. Исчезновение Хейно вызвало переполох в его родном городе Вильянди.

«Я не знаю его лично, но когда я увидела плакат о розыске, я сразу почувствовала пустоту и захотела что-то сделать», – говорит Аннелиз, которая живет на улице неподалеку от дома родителей Хейно.

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