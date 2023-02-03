Близкий друг рассказал, что в последние дни к семье Хейно, который в конце прошлой неделе пропал в Таиланде, повышенное внимание. «Его отец не может спокойно ходить в Selver, потому что каждый хочет его о чем-то спросить», – говорит Тармо, который поддерживал семью в сложный момент и сам готов был вылететь на поиски в Таиланд.
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Близкие пропавшего в Таиланде эстонца: «Вряд ли он сможет теперь ходить в Selver!»
Близкие пропавшего в Таиланде эстонца: «Вряд ли он сможет теперь ходить в Selver!»
Тысячи людей следили за поисками 36-летнего Хейно Ляэне из Вильянди в социальных сетях, изо всех сил стараясь найти его живым и здоровым. Исчезновение Хейно вызвало переполох в его родном городе Вильянди.
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