Близкие пропавшего в Таиланде эстонца: «Вряд ли он сможет теперь ходить в Selver!»

Близкий друг рассказал, что в последние дни к семье Хейно, который в конце прошлой неделе пропал в Таиланде, повышенное внимание. «Его отец не может спокойно ходить в Selver, потому что каждый хочет его о чем-то спросить», – говорит Тармо, который поддерживал семью в сложный момент и сам готов был вылететь на поиски в Таиланд.