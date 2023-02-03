ВИДЕО ⟩ 64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях

«Какие песни я должна сыграть в концертном турне The Celebration Tour?» – спросила она.

Так Мадонна анонсировала предстоящий концертный тур 29 января 2023 года. The Celebration Tour – предстоящий 12-й концертный тур Мадонны. Его начало запланировано на 15 июля 2023 года в Ванкувере, а конец – на 1 декабря в Амстердаме.