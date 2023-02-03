Деньги и любовь! Глоба назвала абсолютного счастливчика февраля

Астролог Тамара Глоба заявила, что Тельцам в феврале очень повезет – как в финансовом плане, так и в личной жизни. Этот знак зодиака будет счастливчиком последнего месяца зимы.

«Тельцов будет окружать забота и внимание, кто-то родной и понимающий поспособствует их успеху и делам», – заявила она.