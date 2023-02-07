Некоторые из моделей таллиннского секс-дома Warehouse X говорят, что «делают вечеринку». В их рабочие обязанности входит носить сексуальную одежду, танцевать, готовить ужин, петь, веселиться и радоваться каждой минуте жизни. А самое главное – доставлять удовольствие миллионам зрителей по всему миру, ведь от их настроения и удовлетворенности зависит размер чаевых и зарплата каждой конкретной модели.

В реальности это обычный большой ангар в двух шагах от торгового центра Ülemiste, где под прицелом камер живут десятки симпатичных девушек со всего мира, в том числе и из Эстонии, и устраивают секс-реалити 24 часа в сутки. Иногда они спят, но даже над кроватью висят камеры, которые позволяют поклонникам следить за происходящим в любой момент.