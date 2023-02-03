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Умер модельер Пако Рабан

Limon.ee
Умер модельер Пако Рабан
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Легендарный модельер Пако Рабан
Легендарный модельер Пако Рабан Фото: Shutterstock

Французский модельер баскского происхождения Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщает AFP. Он умер в департаменте Финистер на западе Франции.

Пако Рабан – основатель дома высокой моды Paco Rabanne. Он начал карьеру в мире моды, создавая украшения для Givenchy, Dior и Balenciaga. В 1966 году Пако Рабан основал свой дом моды. Тогда же он представил в Париже первую коллекцию одежды, изготовленную из нетрадиционных материалов – бумаги, пластика и металла. Моделями на показе выступили в том числе темнокожие девушки.

Le Monde пишет, что смелый выбор материалов, способ их обработки, авангардное видение и творческая свобода Пако Рабана повлияли на целое поколение кутюрье.

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