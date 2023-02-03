В России представительство Hesburger все еще отвечает на звонки, хотя этого не должно быть, так как компания должна была покинуть Россию еще в прошлом, 2022 году.
Hesburger ушел из России, но любители фастфуда идут в «Хесбургер»?
Агрессивная война России против Украины, начавшаяся в феврале прошлого года, заставила большое количество западных компаний покинуть российский рынок. Финский Hesburger присоединился к ним, хотя, по признанию самих финнов, не слишком компания с этим решением торопилась, сообщает Iltalehti.
В конце мая Hesburger объявила о закрытии всех своих ресторанов в России. Согласно заявлению компании, франшизные фирмы, владеющие ресторанами Hesburger, также были проинформированы о том, что бренд должен немедленно пропасть из России.
Вот только теперь очевидно, что произошло это не везде. По данным Google, в России на данный момент есть несколько закусочных, которые до сих пор работают под именем «Хесбургер». Однако нет уверенности в том, сколько из них на самом деле все еще работают.
Менеджер по коммуникациям компании Hesburger Петтери Похьонен подтверждает, что компания не ведет деятельность в России. «Мы не экспортируем сырье и не получаем прибыли. Если кто-то использует нашу торговую марку, значит, она используется неправомерно. Мы расследуем это дело», – говорит Похьонен.
Хотя не все пиратские закусочные Hesburger были изгнаны из России, бренд компании теперь по большей части в стране не встретишь. Сайт Hesburger.ru больше не работает. С прошлой весны не обновлялись и социальные сети. Исключением является компания MegaGroup, которая владеет правами на франшизу Hesburger в России, а также использует другие западные ресторанные бренды. И вот у них Hesburger по-прежнему числится на сайте.
Самое интересное, что на сайте ищут новых операторов «Хесбургер» в России. «Начните зарабатывать деньги с успешным брендом!» – говорится на сайте.
Петтери Похьонен утверждает, что MegaGroup больше не имеет прав на франшизу, и Hesburger не имеет никаких контактов с российской компанией. Если кто-то использует нашу торговую марку, то этим злоупотребляют против нашей воли», – повторяет Похьонен.
Финские журналисты попытались связаться с российской компанией. Вечером в среду, 1 февраля, телефонный номер MegaGroup не отвечал.
В прошлом году Hesburger подвергся серьезному общественному давлению, когда ответ компании на агрессивную войну России общество признало неадекватным. Основатель и председатель правления компании Хейкки Салмела в марте лишь пожал плечами, заявив в интервью Turun Sanomat, что Hesburger будет продолжать работать в России и Беларуси «до тех пор, пока это будет возможно».
В тот же день Hesburger объявила о планах покинуть Россию, а Салмела извинился за свои комментарии. Но давление на компанию продолжалось, социальные сети призвали к бойкоту Hesburger.
6 мая компания Hesburger объявила о прекращении работы всех своих ресторанов в России.