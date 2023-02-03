Hesburger ушел из России, но любители фастфуда идут в «Хесбургер»?

Агрессивная война России против Украины, начавшаяся в феврале прошлого года, заставила большое количество западных компаний покинуть российский рынок. Финский Hesburger присоединился к ним, хотя, по признанию самих финнов, не слишком компания с этим решением торопилась, сообщает Iltalehti.

В конце мая Hesburger объявила о закрытии всех своих ресторанов в России. Согласно заявлению компании, франшизные фирмы, владеющие ресторанами Hesburger, также были проинформированы о том, что бренд должен немедленно пропасть из России.

Вот только теперь очевидно, что произошло это не везде. По данным Google, в России на данный момент есть несколько закусочных, которые до сих пор работают под именем «Хесбургер». Однако нет уверенности в том, сколько из них на самом деле все еще работают.

Менеджер по коммуникациям компании Hesburger Петтери Похьонен подтверждает, что компания не ведет деятельность в России. «Мы не экспортируем сырье и не получаем прибыли. Если кто-то использует нашу торговую марку, значит, она используется неправомерно. Мы расследуем это дело», – говорит Похьонен.