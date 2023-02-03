Радиоведущие периодически пропадают, чаще всего это происходит внезапно. Порталу Limon.ee известны истории, когда любимый голос на радио сегодня был, а в конце смены директор попросил его сдать пропуск и больше никогда не появляться в прямом эфире. Но после ухода ведущего Роомета Поома с радиостанции MyHits разразился настоящий скандал.
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Бывший ведущий эстонского радио MyHits рассказал об унижениях, которые переживал на работе
Бывший ведущий эстонского радио MyHits рассказал об унижениях, которые переживал на работе
Роомет Поом – обаятельный эстонский парень, который недолго проработал радиоведущим на волне MyHits в Таллинне. До сегодняшнего дня он не рассказывал публично, что послужило причиной этому. Но теперь он разоткровенничался: всему виной его коллеги, пишет Elu24.