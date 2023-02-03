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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ⟩ Автомобиль вылетел с дороги: трасса Таллинн –​ Нарва окутана метелью

Limon.ee
Автомобиль вылетел с дороги: трасса Таллинн –​ Нарва окутана метелью
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Автомобиль вылетел с дороги на обочину на трассе Е20
Автомобиль вылетел с дороги на обочину на трассе Е20 Фото: Postimees

Трассу Таллинн – Нарва – Таллинн охватила метель. Местами погода ясная, но дорога очень обманчива.

Будьте особенно внимательны и аккуратны, если сегодня вам необходимо проделать путь по трассе E20. Метель, град, скользкая дорогая, грязь и местами полностью покрытые снегом полосы движения. Снегоуборочные машины уже вышли на трассу для очищения дороги.

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