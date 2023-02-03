Будьте особенно внимательны и аккуратны, если сегодня вам необходимо проделать путь по трассе E20. Метель, град, скользкая дорогая, грязь и местами полностью покрытые снегом полосы движения. Снегоуборочные машины уже вышли на трассу для очищения дороги.