Трассу Таллинн – Нарва – Таллинн охватила метель. Местами погода ясная, но дорога очень обманчива.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ⟩ Автомобиль вылетел с дороги: трасса Таллинн – Нарва окутана метелью
Автомобиль вылетел с дороги: трасса Таллинн – Нарва окутана метелью
Будьте особенно внимательны и аккуратны, если сегодня вам необходимо проделать путь по трассе E20. Метель, град, скользкая дорогая, грязь и местами полностью покрытые снегом полосы движения. Снегоуборочные машины уже вышли на трассу для очищения дороги.
Ключевые слова