Многим из нас хочется знать заранее, что готовит нам будущее. В том смысле, что никому не хочется тратить время на мужчину, который окажется плохим любовником. Так что мы составили список из десяти пунктов, которые помогут тебе определить, кто перед тобой: секс-гигант или неудачник.
Как определить хорошего любовника до того, как окажешься с ним в постели
Он говорит не только о себе
Если вы пошли на свидание, и ты уже знаешь о нем все, вплоть до того, как звали его черепашку, когда ему было пять лет, в постели он окажется таким же навязчивым, как в диалоге. Вообще, обычный разговор - это отличный способ понять, каким мужчина окажется в сексе. Те, кто любят поговорить только о себе, и свои потребности в постели будут ставить на первое место.
Ищи того, кто будет с интересом слушать твои истории, смеяться твоим шуткам и искренне интересоваться твоей жизнью. Это дает надежду на то, что в постели такой мужчина будет больше внимания уделять твоему удовольствию, а не своему.
Он не отзывается плохо о своих бывших
Даже если его бывшая съела последний пельмень с его тарелки, и это нанесло ему (парню, не пельменю) глубокую душевную травму, это не значит, что нужно рассказывать о таких вещах на свидании. Парень, который поливает грязью свою прошлую девушку, скорее всего, поступит так однажды и с тобой.
Он не вспоминает свою бывшую
Нет, это не значит, что мужчина должен молчать, как рыба об лед, когда ты заводишь разговор о прошлых отношениях, это просто значит, что он не должен рассказывать о ней постоянно. И тем более сожалеть о том, что они расстались, потому что, в итоге, ты получишь «Извини, я не могу, я все еще думаю о ней» в самый интересный момент.
Он постоянно учится чему-то новому
Он с упоением рассказывает, как записался на курсы по бехивиоральной генетики? Как недавно научился водить мотоцикл? Как собирается на уроки вокала? Годный любовник, надо брать! Мужчина, который любит постигать новое в жизни, не откажется узнать что-нибудь новое и о твоем удовольствии.
У него есть чувство юмора
Наверное, этот пункт должен был стоять на первом месте, потому что чувство юмора - это просто «маст». Без него не будет не только хорошего секса, но и хорошего свидания не выйдет. Ищи легкого - того, над чьими шутками будешь смеяться именно ты.
Он не давит и прислушивается к тебе
«А что ты заказала? Цезарь? Ой, нет, в этом ресторане нужно брать мидии. Не любишь мидии? Но ты просто обязана их здесь попробовать, они бесподобны! Нет-нет-нет, никаких возражений!» Не бери в постель мужчину, который все решает за тебя. Потому что позже ты услышишь: «Что? Где, ты говоришь, клитор? Ну нет, точно тебе говорю, там его нет, а ласкать тебя надо только внутри». Вообще, не рекомендуем мужчину, который любит слова «должна» или «обязана».
Он делает тебе комплименты, но не перегибает
Комплименты - дело тонкое. Самый лучший мужчина - это тот, с которым ты чувствуешь себя сексуальной, но при этом он не перегибает палку и не опускается до пошлости. Выбирай того, чьи слова вызывают легкий румянец на щеках, но не вгоняют в краску.
Он не суетится
С мужчиной, который суетится в постели, каши не сваришь. Ну, и ничего другого не сваришь, если ты понимаешь, о чем мы. Мужчина, который спешит, будет спешить и в постели. Иногда короткий страстный секс - это неплохо, но для того, чтобы узнать друг друга лучше, предпочтительнее все делать не спеша.
Он умеет говорить о сексе
И речь совсем не о том, что после слов «давай обсудим секс» у него загораются глаза, и он начинает пересказывать свои подвиги или в красках расписывать, что он планирует с тобой сделать. Хороший любовник умеет обсуждать тему интима также спокойно и дружелюбно, как и любые другие, и знает, что это еще и «деловой» разговор: надо узнать о взаимных предпочтениях и антипатиях и затронуть важные вопросы - например, о границах и предохранении.