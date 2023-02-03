Как определить хорошего любовника до того, как окажешься с ним в постели

Он говорит не только о себе

Если вы пошли на свидание, и ты уже знаешь о нем все, вплоть до того, как звали его черепашку, когда ему было пять лет, в постели он окажется таким же навязчивым, как в диалоге. Вообще, обычный разговор - это отличный способ понять, каким мужчина окажется в сексе. Те, кто любят поговорить только о себе, и свои потребности в постели будут ставить на первое место.

Ищи того, кто будет с интересом слушать твои истории, смеяться твоим шуткам и искренне интересоваться твоей жизнью. Это дает надежду на то, что в постели такой мужчина будет больше внимания уделять твоему удовольствию, а не своему.

Он не отзывается плохо о своих бывших

Даже если его бывшая съела последний пельмень с его тарелки, и это нанесло ему (парню, не пельменю) глубокую душевную травму, это не значит, что нужно рассказывать о таких вещах на свидании. Парень, который поливает грязью свою прошлую девушку, скорее всего, поступит так однажды и с тобой.

Он не вспоминает свою бывшую