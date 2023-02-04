Полнолуние 5 февраля 2023 года откроет много новых возможностей. Главное - воспользоваться своим шансом, уверяет cluber.com.ua.
5 февраля 2023: полнолуние новых возможностей
В этот период не только можно планировать свою жизнь, но и делать все для того, чтобы привычный уклад изменился только в лучшую сторону.
4 шанса изменить судьбу в Полнолуние
Займитесь планированием своей деятельности. Четко расставленные планы и задачи сохранят вам львиную долю времени и будут реализовываться при поддержке полной луны.
Накануне Полнолуния проведите в доме тщательную уборку, а в сам магический день очистите энергетическое пространство жилища. Для этого помойте пороги и лестницы солоноватой водой, углы окропите святой водой и пройдите по дому с горящей свечой.
Проявите осторожность в вопросах здоровья и в этот период постарайтесь больше отдохнуть. Уделите время себе, займитесь внешностью, проведите домашние процедуры ухода за собой, при желании запишитесь к врачу, на массаж.
4 категорических запрета в Полнолуние
Избегайте ссор и конфликтов, скандалов, сцен ревности, сплетен и обсуждения слухов - все эти действия приведут к порче отношений.
Категорически стоит отказаться от употребления веществ, меняющих сознание и самочувствие, в частности от алкоголя и курения. Под их влиянием человек может попасть в неприятности.
Несмотря на то, что Полнолуние - явление мифическое, удачи в азартных играх, ставках, биржевых спекуляциях, обманах оно не принесет. Наоборот, велик риск обрасти огромными неприятностями и даже проблемами с законом.
3 способа загадать желание в Полнолуние
Поставьте свечу на подоконник так, чтобы Луна оказалась в пламени свечи. Произнесите свое желание, пока Луна не изменила свое положение. Затем затушите свечу и ложитесь спать.
Напишите на бумаге о том, чего вы хотите. Затем сожгите листок при помощи свечи, а образовавшийся пепел — закопайте в землю недалеко от дома.
Наберите в прозрачный стакан чистой питьевой воды и дождитесь наступления Полнолуния. Подойдите к окну и, глядя на луну, нашепчите воде в стакане свое самое сокровенное желание. Затем оставьте стакан на подоконнике до следующего утра и, после пробуждения, сразу же выпейте всю жидкость до дна.