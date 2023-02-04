5 февраля 2023: полнолуние новых возможностей

В этот период не только можно планировать свою жизнь, но и делать все для того, чтобы привычный уклад изменился только в лучшую сторону.

4 шанса изменить судьбу в Полнолуние

Займитесь планированием своей деятельности. Четко расставленные планы и задачи сохранят вам львиную долю времени и будут реализовываться при поддержке полной луны.

Накануне Полнолуния проведите в доме тщательную уборку, а в сам магический день очистите энергетическое пространство жилища. Для этого помойте пороги и лестницы солоноватой водой, углы окропите святой водой и пройдите по дому с горящей свечой.

Будьте аккуратны с финансами. Лучше отложите избыток средств на сберегательный счет и не тратьте то, что уже накопили. Перенесите любые покупки на другой день, а мелких и вынужденных приобретений не бойтесь.

Проявите осторожность в вопросах здоровья и в этот период постарайтесь больше отдохнуть. Уделите время себе, займитесь внешностью, проведите домашние процедуры ухода за собой, при желании запишитесь к врачу, на массаж.

4 категорических запрета в Полнолуние

Избегайте ссор и конфликтов, скандалов, сцен ревности, сплетен и обсуждения слухов - все эти действия приведут к порче отношений.

Категорически стоит отказаться от употребления веществ, меняющих сознание и самочувствие, в частности от алкоголя и курения. Под их влиянием человек может попасть в неприятности.