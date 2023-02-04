Сб, 4.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

5 февраля 2023: полнолуние новых возможностей

Limon.ee
5 февраля 2023: полнолуние новых возможностей
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Полнолуние. Иллюстративное фото
Полнолуние. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Полнолуние 5 февраля 2023 года откроет много новых возможностей. Главное - воспользоваться своим шансом, уверяет cluber.com.ua.

В этот период не только можно планировать свою жизнь, но и делать все для того, чтобы привычный уклад изменился только в лучшую сторону.

4 шанса изменить судьбу в Полнолуние

Займитесь планированием своей деятельности. Четко расставленные планы и задачи сохранят вам львиную долю времени и будут реализовываться при поддержке полной луны.

Накануне Полнолуния проведите в доме тщательную уборку, а в сам магический день очистите энергетическое пространство жилища. Для этого помойте пороги и лестницы солоноватой водой, углы окропите святой водой и пройдите по дому с горящей свечой.

Будьте аккуратны с финансами. Лучше отложите избыток средств на сберегательный счет и не тратьте то, что уже накопили. Перенесите любые покупки на другой день, а мелких и вынужденных приобретений не бойтесь.

Проявите осторожность в вопросах здоровья и в этот период постарайтесь больше отдохнуть. Уделите время себе, займитесь внешностью, проведите домашние процедуры ухода за собой, при желании запишитесь к врачу, на массаж.

4 категорических запрета в Полнолуние

Избегайте ссор и конфликтов, скандалов, сцен ревности, сплетен и обсуждения слухов - все эти действия приведут к порче отношений.

Категорически стоит отказаться от употребления веществ, меняющих сознание и самочувствие, в частности от алкоголя и курения. Под их влиянием человек может попасть в неприятности.

Полнолуние - не лучший период для зачатия. Согласно приметам, беременность в этом случае будет проходить неспокойно, возможно появление осложнений в дальнейшем.

Несмотря на то, что Полнолуние - явление мифическое, удачи в азартных играх, ставках, биржевых спекуляциях, обманах оно не принесет. Наоборот, велик риск обрасти огромными неприятностями и даже проблемами с законом.

3 способа загадать желание в Полнолуние

Поставьте свечу на подоконник так, чтобы Луна оказалась в пламени свечи. Произнесите свое желание, пока Луна не изменила свое положение. Затем затушите свечу и ложитесь спать.

Напишите на бумаге о том, чего вы хотите. Затем сожгите листок при помощи свечи, а образовавшийся пепел — закопайте в землю недалеко от дома.

Наберите в прозрачный стакан чистой питьевой воды и дождитесь наступления Полнолуния. Подойдите к окну и, глядя на луну, нашепчите воде в стакане свое самое сокровенное желание. Затем оставьте стакан на подоконнике до следующего утра и, после пробуждения, сразу же выпейте всю жидкость до дна.

Ключевые слова
Наверх