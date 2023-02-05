Насколько часто следует менять сковороду с антипригарным покрытием и как выбрать качественную

Но это неправда. Поэтому хозяюшкам нужно знать, как часто следует менять сковороду с антипригарным покрытием, чтобы и дальше радовать своих домочадцев вкусной едой. Оказывается, реальный срок службы такой посуды существенно меньше заявленного.

Сколько лет прослужит сковорода с антипригарным покрытием

Кухонная утварь не прослужит вам десятилетиями, хоть об этом и говорят многие производители. Чем дешевле сковородка, тем менее качественное антипригарное покрытие на ней. Когда оно царапается, пища начинает пригорать. Поэтому пользоваться такой сковородкой 10 лет вряд ли получится. Это неудобно и доставляет огромный дискомфорт во время готовки.

Ее реальный срок службы составляет порядка двух лет. Но есть и «долгожители». Сковородки с усиленным антипригарным покрытием можно эксплуатировать до 5 лет.

Срок службы зависит не только от качества кухонной утвари, но и от ее использования. Сковорода с «антипригаркой» гораздо дольше прослужит, если бережно к ней относиться. Например, мыть мягкими губками после каждого использования и перемешивать пищу лопатками из следующих материалов:

древесина;

силикон;

пластик.

Ни в коем случае не стоит перемешивать пищу металлическими ложками или что-то резать на сковороде. Избежать царапин не удастся и кухонная утварь быстро придет в негодность.

Как понять, что пора менять сковороду