Сковорода с антипригарным покрытием успела покорить сердца тысяч хозяек. Готовить на ней разные блюда становится настоящим удовольствием. К тому же производители уверяют, что такая сковорода может прослужить более десяти лет, пишет rsute.ru.
Насколько часто следует менять сковороду с антипригарным покрытием и как выбрать качественную
Но это неправда. Поэтому хозяюшкам нужно знать, как часто следует менять сковороду с антипригарным покрытием, чтобы и дальше радовать своих домочадцев вкусной едой. Оказывается, реальный срок службы такой посуды существенно меньше заявленного.
Сколько лет прослужит сковорода с антипригарным покрытием
Кухонная утварь не прослужит вам десятилетиями, хоть об этом и говорят многие производители. Чем дешевле сковородка, тем менее качественное антипригарное покрытие на ней. Когда оно царапается, пища начинает пригорать. Поэтому пользоваться такой сковородкой 10 лет вряд ли получится. Это неудобно и доставляет огромный дискомфорт во время готовки.
Ее реальный срок службы составляет порядка двух лет. Но есть и «долгожители». Сковородки с усиленным антипригарным покрытием можно эксплуатировать до 5 лет.
Срок службы зависит не только от качества кухонной утвари, но и от ее использования. Сковорода с «антипригаркой» гораздо дольше прослужит, если бережно к ней относиться. Например, мыть мягкими губками после каждого использования и перемешивать пищу лопатками из следующих материалов:
древесина;
силикон;
пластик.
Ни в коем случае не стоит перемешивать пищу металлическими ложками или что-то резать на сковороде. Избежать царапин не удастся и кухонная утварь быстро придет в негодность.
Как понять, что пора менять сковороду
Главная особенность этой посуды - возможность жарить пищу без пригорания. Как только эта функция перестает выполняться, стоит задуматься о ее смене.
Отметим, что сковорода с испорченным антипригарным покрытием испускает токсический запах. Им пропитывается еда, меняя ее вкусовые свойства. Насладиться домашними блюдами, приготовленными на такой сковороде, будет непросто. Поэтому так важно вовремя менять посуду.
Как выбрать качественную сковороду с «антипригаркой»
Разнообразие кухонной утвари впечатляет, поэтому даже самой опытной хозяйке легко потеряться в отделе с посудой. Но есть аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе сковороды с антипригарным покрытием. Например, цена. Дешевые изделия вряд ли прослужат долго. Поэтому покупайте товары в среднем ценовом сегменте или выше.
Обратите внимание на антипригарное покрытие. Их есть 4 типа, и у каждого свои преимущества.
Керамическое. Экологичный и безопасный материал, устойчивый к высокой температуре.
Тефлоновое. Сковорода более доступная по стоимости и имеет меньший вес.
Мраморное. Эстетичный и крепкий материал, устойчив к царапинам.
Нанокомпозитное. Легкая сковорода, которая более устойчива к царапинам и бытовым повреждениям.
Последний тип более надежный. При правильном уходе может прослужить даже больше 5 лет. Но стоимость такой сковороды гораздо выше изделий с другими видами антипригарных покрытий.