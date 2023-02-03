Причиной могла стать поддержка Путина: СМИ обсуждают разрыв Тарзана с Королевой

«С Тарзаном бы переспала. Он се*суальный», – ошеломила журналистов Волочкова.

Путинист Глушко уже больше 20 лет женат на певице Наташе Королевой. Однако Анастасия отметила, что и не собиралась разрушать семью, потому что Сергей якобы уже свободен.

«Она вроде бы уже не с ним», – заявила балерина и сразу перешла на другую тему.

Пока ни Королева, ни Тарзан не комментировали слухи о расставании. Отметим, что супруги уже находились на грани развода в сентябре 2020 года, когда стриптизер изменил певице в их доме. Тогда Глушко не стал отрицать вину и публично признался в содеянном. Наташа простила мужа, поскольку была уверена, что две любовницы «склеили его» и «склонили к интиму» намеренно.