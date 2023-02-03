30-летний актер «Универа» умер в одиночестве после четырех месяцев борьбы с пневмонией

Звезда сериалов четыре месяца провел в больнице. Корсика госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на туберкулез. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

Несмотря на длительное наблюдение врачей, состояние пациента не улучшалось. Актер скончался 16 января в возрасте всего 30 лет. Рядом с ним в этот момент никого не было. Сергей старался не распространяться о своем состоянии.

«Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник - это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», - говорил друг Сергея Николай.

Сестра решила кремировать тело Корсика. Проститься с актером пришла только родственница и его единственный друг. «Сережа ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова! Спи, наш друг, память о тебе всегда жива!» - пишут в фангруппах актера.