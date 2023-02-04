Распорядитесь этим днем правильно: советы астрологов на субботу, 4 февраля

Рак

Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Даже если вы будете заняты очень важным делом, наверняка появится причина отвлечься, переключиться, хоть и ненадолго, на что-то другое. Это будет немного раздражать, но не помешает отлично справиться со всем, за что вы возьметесь. Возможны незначительные финансовые потери. Для спонтанных покупок это не лучший день: сегодня довольно трудно будет понять, что вам на самом деле нужно, а без чего можно обойтись. Так что стоит обдумать все, да и посоветоваться с людьми, опыту и вкусу которых вы доверяете, будет полезно.

Лев

День отлично подойдет для любых встреч. Сегодня вам будет легко ладить с самыми разными людьми. Достаточно будет немного поговорить с новым знакомым, чтобы составить о нем верное впечатление. И деловые, и личные отношения будут складываться гармонично. Близкие прислушаются к вашему мнению, будут благодарны за советы. Успеха в делах добьются Львы, которые прислушаются к интуиции. Не всегда окружающим будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе. Но как только вы одержите первые победы, все признают, что вы на верном пути.

Дева