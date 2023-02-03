Как понять, что пора менять подушку, и почему это важно делать вовремя

Почти треть своей жизни человек тратит на сон. При продолжительности жизни в 70 лет почти 22 года мы проводим во сне. Поэтому важно спать на правильной подушке. После сна человек должен просыпаться бодрым и отдохнувшим. Если же подушка плохая, то вы будете ощущать лишь боль в шее, голове, спине. Со временем это может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как депрессия и сердечные заболевания. Когда надо менять подушку, разобрался Главред.

Как понять, что пора менять подушку

Есть несколько признаков того, что ваша подушка уже отжила свое и пора покупать новую.

Если даже после непродолжительного сна вы просыпаетесь с болью в голове, шее, спине и даже ногах, это говорит о том, что подушку пора отправлять в утиль.

Дело в том, что правильная подушка должна хорошо поддерживать голову и шею, а также способствовать правильному положению тела во сне. Если подушка старая, то она точно не справляется с этой задачей, в результате человек испытывает неприятные ощущения.

Второй признак того, что подушку пора менять - это ее внешний вид. Если подушка плоская, бугристая или деформированная, то ее точно пора менять.