Почему семьи, где не празднуют день святого Валентина, находятся на грани развода

Одинокие люди не особо жалуют день всех влюбленных. Впрочем, нередко и те, кто уже нашел свою вторую половинку, тоже относятся к этому празднику весьма скептически: мол, все это не больше, чем обычная маркетинговая уловка для зарабатывания денег на цветах и конфетах.

Однако, если у вас есть любимый человек и вы при этом не отмечаете этот праздник, возможно, в отношениях есть серьезные проблемы. По мнению семейного психотерапевта Ди Тозер, несчастливые в отношениях люди обычно не празднуют день святого Валентина.

Как объяснила специалист в беседе с Daily Mail, к такому выводу она пришла, основываясь на своем 30-летнем опыте работы. За годы практики Тозер заметил, что пары, у которых есть серьезные проблемы в отношениях, не высказывают интереса к празднованию дня святого Валентина.

Психолог поясняет: никто не спорит с тем, что в последние годы день влюбленных действительно стал коммерциализированным праздником. Однако его смысл не в том, чтобы потратить как можно больше денег. Для влюбленных он всего лишь еще один повод провести время вместе, забыть о рутине и уделить друг другу внимание.

По словам психолога, отношения в чем-то можно сравнить с каруселью: после нескольких кругов острота ощущений может потеряться. Через какое-то время можно ненароком забыть о том, почему ваш роман вообще начался. В длительных отношениях люди нередко теряют из виду необходимость наслаждаться друг другом. В итоге не отмечать этот праздник становится нормой.