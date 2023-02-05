Если вы привыкли не отмечать со своей второй половинкой день святого Валентина и считаете, что подобные праздники придумали продавцы цветов, возможно, в вашей паре или семье не все гладко, пишет doctorpiter.ru.
Почему семьи, где не празднуют день святого Валентина, находятся на грани развода
Одинокие люди не особо жалуют день всех влюбленных. Впрочем, нередко и те, кто уже нашел свою вторую половинку, тоже относятся к этому празднику весьма скептически: мол, все это не больше, чем обычная маркетинговая уловка для зарабатывания денег на цветах и конфетах.
Однако, если у вас есть любимый человек и вы при этом не отмечаете этот праздник, возможно, в отношениях есть серьезные проблемы. По мнению семейного психотерапевта Ди Тозер, несчастливые в отношениях люди обычно не празднуют день святого Валентина.
Как объяснила специалист в беседе с Daily Mail, к такому выводу она пришла, основываясь на своем 30-летнем опыте работы. За годы практики Тозер заметил, что пары, у которых есть серьезные проблемы в отношениях, не высказывают интереса к празднованию дня святого Валентина.
Психолог поясняет: никто не спорит с тем, что в последние годы день влюбленных действительно стал коммерциализированным праздником. Однако его смысл не в том, чтобы потратить как можно больше денег. Для влюбленных он всего лишь еще один повод провести время вместе, забыть о рутине и уделить друг другу внимание.
По словам психолога, отношения в чем-то можно сравнить с каруселью: после нескольких кругов острота ощущений может потеряться. Через какое-то время можно ненароком забыть о том, почему ваш роман вообще начался. В длительных отношениях люди нередко теряют из виду необходимость наслаждаться друг другом. В итоге не отмечать этот праздник становится нормой.
Из-за сумасшедшего ритма жизни у многих пар просто не хватает времени, чтобы выделить просто так день и провести его вместе. Особенно это актуально для тех, у кого есть дети. Непросто совмещать воспитание подрастающего поколения, работу и сохранять при этом романтику в отношениях. Однако как раз день всех влюбленных дает прекрасный повод провести время вместе.