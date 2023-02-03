КАК ИМ ЭТО УДАЛОСЬ? ⟩ Финская семья четыре года наслаждалась райской жизнью в Испании за счет государства

Деньги поступали в основном в качестве пособий по безработице, жилищных пособий и детских пособий. Всё началось в конце лета 2014 года и продолжалось до октября 2018 года, сообщает Ilta-Sanomat.

В своих заявлениях на получение пособий родители указали, что проживают в Тампере. На самом деле, семья оставалась в Испании почти все эти четыре года.

Пособия, выплаченные Kela, были необоснованными, так как родители не имели на них права, поскольку находились за границей.

Сейчас матери 52 года. Ей удалось обманом выманить у Kela чуть более 80 000 евро.

Женщина получала пособие по безработице в размере около 33 000 евро, пособие на жилье в размере около 26 500 евро, пособие на ребенка в размере около 12 500 евро и пособие на прожиточный минимум в размере более 8 000 евро.

Отцу семьи, которому обманным путем удалось получить от Финляндии 25 000 евро, 54 года. Ему выплачивались пособия по трудоустройству и интеграции.

Оба осужденных должны возместить всю сумму незаконных выплат. Управление социального страхования Финляндии востребует большую часть денег, около 75 000 евро, в рамках собственных административных процедур.

Оставшиеся примерно 30 000 евро суд постановил семью выплатить государству.

Мать семьи была приговорена к 11 месяцам лишения свободы условно. Ее муж был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно.